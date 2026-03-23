El Poder Judicial fue distinguido por FOPEA por "Justicia Cerca"

El Poder Judicial fue distinguido a nivel nacional luego de que su programa "Justicia Cerca" fuera seleccionado entre las diez buenas prácticas judiciales del país, en el marco de una investigación federal impulsada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

La iniciativa fue destacada por su contribución a mejorar el acceso a la justicia, especialmente en territorios donde existen dificultades estructurales para vincularse con el sistema judicial. El reconocimiento pone en valor una política que busca acortar las distancias entre la ciudadanía y las instituciones, mediante un enfoque territorial sostenido.

El programa fue analizado en profundidad en un trabajo periodístico elaborado por la licenciada Linda Roldán, en colaboración con la periodista Naomi Calabrese Cunti. La investigación abordó el impacto concreto de "Justicia Cerca" en comunidades alejadas de los centros urbanos, donde el acceso al servicio judicial suele estar condicionado por factores geográficos y sociales.

El estudio forma parte de una investigación federal sobre acceso a la justicia, que permitió identificar experiencias innovadoras en distintas jurisdicciones del país, posicionando a esta iniciativa como una de las más relevantes en su tipo.

Presentación internacional y participación institucional

La presentación de las investigaciones y la distinción del programa se llevaron a cabo en la residencia del embajador del Reino Unido, en un encuentro que reunió a representantes del ámbito judicial y del periodismo.

En ese espacio, la provincia estuvo representada por la ministra de la Corte de Justicia, Dra. Rita Verónica Saldaño, quien participó junto al juez federal Sebastián Casanello. La actividad también contó con la presencia de destacados referentes del periodismo:

María Ayuso (La Nación)

(La Nación) Mariana Iglesias (Clarín)

(Clarín) Juan Manuel Salas, director del medio Bacap

La confluencia de actores institucionales y periodísticos reflejó la relevancia del tema abordado y la proyección del programa en el debate sobre el acceso a la justicia.

Un modelo territorial para reducir brechas

El trabajo pone el foco en cómo "Justicia Cerca" logra reducir las distancias geográficas y simbólicas entre la ciudadanía y el sistema judicial. La estrategia se basa en una presencia territorial activa, que acerca los servicios judiciales a comunidades alejadas.

El programa se implementa mediante operativos periódicos en localidades del interior, donde equipos interdisciplinarios despliegan acciones concretas orientadas a facilitar el acceso a derechos.

Entre las principales funciones de estos operativos se destacan:

Atención de consultas jurídicas

Inicio de trámites

Asesoramiento legal

Acompañamiento a los ciudadanos

Esta modalidad permite que muchas situaciones puedan ser resueltas en el lugar, evitando traslados y reduciendo las barreras que históricamente han dificultado el acceso al sistema judicial.

Contexto y desafíos estructurales

La investigación también subraya el contexto geográfico de la provincia, caracterizado por la existencia de barreras estructurales que limitan el acceso a la justicia. Entre estos obstáculos se encuentran las distancias, la falta de recursos y las dificultades para acceder a información jurídica.

En este escenario, el programa adquiere relevancia al constituirse como una respuesta institucional que combina decisión política del Poder Judicial, compromiso de los equipos judiciales y articulación con actores locales. Estos elementos resultan clave para sostener una política pública que busca ampliar derechos y garantizar la presencia del Estado en territorios históricamente postergados.

Alcance y resultados del programa

Desde su implementación, "Justicia Cerca" ha logrado un alcance significativo, llegando a decenas de localidades y registrando miles de consultas. Este crecimiento refleja tanto la necesidad existente como la efectividad del modelo adoptado.

El aumento sostenido de la demanda evidencia, además, una mayor confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, un aspecto central en la consolidación de políticas orientadas al acceso a la justicia.