Sin acuerdo con el Ejecutivo, los Policías Autoconvocados ratificaron los reclamos

Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre los sectores que integran la Mesa Salarial y Penitenciaria y las autoridades de Seguridad, quienes participaron del encuentro en representación del Ejecutivo provincial.

Durante la reunión fue expuesto de manera formal el profundo malestar institucional existente en torno a la situación salarial. Según lo informado por el sector de los Policías Autoconvocados, el eje principal del encuentro estuvo centrado en la discusión sobre los incrementos otorgados por la Provincia y la posibilidad de reabrir las negociaciones.

Sin embargo, de acuerdo con lo expresado por los representantes de los Autoconvocados, la respuesta del Ejecutivo fue que el proceso de negociación salarial ya se encuentra concluido, al considerar que la cuestión quedó definida mediante el decreto que estableció los últimos aumentos.

La postura oficial fue transmitida durante el encuentro, dejando en claro que, según la representación del Gobierno provincial presente en la reunión, no está prevista una nueva instancia de discusión sobre los salarios.

La postura del Ejecutivo provincial

De acuerdo con la información difundida por el sector de los Policías Autoconvocados, las autoridades provinciales sostuvieron durante el encuentro que el incremento salarial dispuesto representa "su máximo esfuerzo financiero". Con ese argumento, la representación del Ejecutivo manifestó que el esquema de aumentos ya fue establecido mediante el decreto correspondiente y que las negociaciones salariales se consideran finalizadas.

La posición oficial fue uno de los puntos centrales de la reunión y marcó la diferencia con el planteo realizado por los representantes de los sectores policiales, quienes insistieron en la necesidad de revisar los montos otorgados.

Frente a la postura expresada por las autoridades, los representantes de los Policías Autoconvocados manifestaron su desacuerdo con los incrementos definidos por la Provincia. Según señalaron, consideran que las cifras otorgadas resultan "insuficientes ante el costo de vida", razón por la cual reiteraron el malestar institucional que motivó la convocatoria a la reunión.

La diferencia de criterios entre ambas partes impidió alcanzar un consenso sobre la cuestión salarial, dejando sin modificaciones la postura que cada sector sostuvo durante el encuentro.

Los representantes de los Autoconvocados insistieron en que los aumentos no responden a las necesidades planteadas por los trabajadores y remarcaron su posición respecto de la insuficiencia de los montos establecidos.

Sin consenso y con continuidad de los reclamos

La reunión concluyó sin un acuerdo entre las partes. Al no alcanzarse un consenso respecto del planteo salarial, los Policías Autoconvocados resolvieron ratificar la continuidad de los reclamos, manteniendo vigente el pedido que vienen sosteniendo en relación con la recomposición de los haberes.

La decisión fue comunicada luego del encuentro mantenido con las autoridades de Seguridad y representa la continuidad del proceso de reclamos impulsado por ese sector. Además de confirmar la permanencia de las demandas vinculadas al aspecto salarial, los Autoconvocados resolvieron convocar a una nueva instancia de participación para informar sobre la situación.

El encuentro tendrá lugar en el Parque de los Niños, a partir de las 17.30, donde los representantes del sector informarán sobre el resultado de la reunión mantenida con las autoridades provinciales.

Según lo informado, durante la asamblea también se darían a conocer algunos avances que se pudieron dar en relación con el resto del petitorio, además de brindar detalles sobre el estado de las gestiones realizadas.

La convocatoria surge luego de la falta de acuerdo registrada durante el encuentro de este miércoles y constituye el próximo paso definido por los Policías Autoconvocados para comunicar la situación a quienes participan del reclamo.