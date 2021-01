El sujeto detenido por apuñalar a su ex negó la agresión y acusó a la víctima por cambiar la versión

En el mediodía de hoy, por más de tres horas, Marcelo Colombres, de 50 años, declaró ante la fiscal Yésica Miranda. El mencionado quedó detenido el último lunes luego del mediodía cuando se presentó espontáneamente en la comisaría departamental tras supuestamente agredir con un arma blanca a su expareja Claudia Fernández (24), en el domicilio del barrio Churqui, en Los Altos, departamento Santa Rosa.

El abogado del imputado, Dr. Carlos Uslenghi, adelantó en diálogo con LA UNION que accionará contra la supuesta víctima y los familiares de esta que lo acusaron mediáticamente. Así, también indicó que espera que en las próximas horas su asistido, quien es la víctima y no el victimario, recupere la libertad.

Minutos antes de las 11:00 de la mañana Colombres llegó a la fiscalía de calle Junin al 600 trasladado por personal de la División de Investigaciones. En el edificio judicial lo aguardaba su abogado defensor, Carlos Uslengui, quien lo acompañó en el despacho de la fiscal.

Sentado ante a la fiscal Miranda, el detenido Colombres escuchó el hecho del que se le acusa y la imputación: Violación de domicilio y Lesiones leves agravada por la relación de pareja preexistente.

Seguidamente, el hombre pidió declarar. Recordó que el día domingo 17 fue a la casa de Claudia Fernández, donde él convivió y de cuyo inmueble paga el alquiler. Al llegar, encontró a Fernández junto a Villalba (el joven amigo de la víctima que dijo haber intervenido para evitar una tragedia), quien fue el que tomó un arma blanca y se le abalanzó sobre su persona.

Aparentemente, siempre de acuerdo a los dichos del imputado, en esas circunstancias Villalba, quien se presentó como testigo en la causa, sería el autor de las lesiones, según Colombres. El imputado contó también que él es la víctima: "Ya la denuncié varias veces pero la policía nunca hizo nada", manifestó.

Ante la fiscal, Colombres señaló que en más de una oportunidad fue víctima de violencia por parte de su denunciante pero por ser "varón" no habrían actuado como correspondía. Al concluir la indagatoria, Colombres fue nuevamente trasladado a la División Investigaciones donde continuará privado de la libertad.

Ahora resta que la fiscal solicite la planilla de antecedentes del imputado, quien según su abogado no los posee, para que resuelva si solicita la audiencia de control de detención o no.

Por otra parte, entrevistado por LA UNION, el abogado Uslenghi dijo que durante la declaración su asistido hizo mención a los episodios de violencia de los que fue víctima por parte de su denunciada, y que el hecho de sangre de este último fin de semana se dio en un contexto de infidelidad. Sindicó como al autor de la lesiones sufridas por Fernández a Villalba -el cual lo mencionó como la supuesta pareja-, quien también resultó con un corte en su brazo.

"Hemos presentado pruebas de que mi cliente es la victima. La violencia es violencia sin interesar el sexo de la persona del que lo sufra. En el año 2018 mi asistido la denunció porque ella fue a la casa donde él vive con sus hijos, lo amenazó y le destruyó la puerta a patadas. Sobre este incidente presentamos el vídeo como prueba. En la comisaria de Los Altos, no le tomaron la denuncia por el hecho sino, una exposición policial", expresó.

Asimismo, indicó que, durante la audiencia, pidieron a la fiscalía que solicite a su par de la Unidad Fiscal N° 4 el estado de la causa, donde Fernández fue denunciada por violencia en la que "una persona con discapacidades especiales fue la víctima".

Antes de finalizar la entrevista Uslenghi se refirió a la imputación señalando que la violación de domicilio no puede existir puesto que es Colombre quien paga el alquiler del inmueble y es un domicilio conyugal. "Mi cliente siempre estuvo a disposición de la justicia, no existe riesgo procesal, no posee antecedentes y la imputación es lesiones leves, por lo que estimo recuperar la libertad", finalizó.