Dos niñas fueron hospitalizadas tras un voraz incendio en una vivienda

Un importante incendio registrado en un departamento de la ciudad Capital dejó como saldo importantes daños materiales y dos niñas hospitalizadas por inhalación de monóxido de carbono. El episodio motivó la intervención de efectivos policiales, personal especializado de Bomberos y profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes asistieron a las personas afectadas.

De acuerdo con la información policial, personal de la Comisaría Cuarta se hizo presente en un domicilio ubicado sobre calle General Luis José Díaz S/N°, luego de recibir información sobre un posible incendio que se estaría desarrollando en ese sector de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que todavía son materia de investigación, se habría iniciado un foco ígneo en uno de los departamentos de la zona. Ante la situación y la magnitud del episodio, solicitaron la intervención de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron para desarrollar las tareas correspondientes y controlar el fuego.

Las pérdidas fueron totales

Una vez en el lugar, los integrantes de la Dirección Bomberos realizaron las tareas propias de su especialidad y consiguieron extinguir el incendio que se había originado en el departamento. Sin embargo, pese a la intervención de los equipos de emergencia, las llamas provocaron daños materiales totales en el inmueble, según precisaron las actuaciones policiales.

Las circunstancias que dieron origen al fuego todavía no fueron establecidas y permanecen bajo investigación. Por el momento, la información oficial indica que el foco ígneo se habría iniciado en uno de los departamentos del sector, aunque no se determinaron las causas concretas del siniestro.

La intervención de la Comisaría Cuarta permitió constatar la situación y coordinar la participación de Bomberos, cuyo personal llevó adelante el operativo para controlar el incendio.

Una joven y dos niñas fueron asistidas

Además de los importantes daños materiales ocasionados por el fuego, el episodio dejó como consecuencia personas afectadas por la inhalación de monóxido de carbono.

Según se informó, una joven de 28 años, una niña de 9 años y una bebé de apenas dos meses de vida debieron recibir asistencia médica debido a que habrían inhalado este gas durante el incendio.

La situación requirió la intervención del personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que acudió para brindar asistencia a las personas afectadas. Como parte del procedimiento sanitario, los profesionales dispusieron el traslado de las dos pequeñas al Hospital de Niños Eva Perón, donde quedaron bajo atención médica.

En tanto, la joven de 28 años también fue asistida por la misma situación, de acuerdo con los datos proporcionados en el informe policial.

Intervención policial y actuaciones judiciales

Tras controlar el incendio y asistir a las personas afectadas, se avanzó con las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido y establecer las circunstancias del episodio.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Cuarta, integrantes de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia y personal médico del SAME. Cada uno de los organismos participó en las tareas vinculadas con la emergencia, desde la constatación inicial del incendio hasta la extinción de las llamas y la asistencia sanitaria.

Finalmente, sumariantes de la Unidad Judicial N° 4 se hicieron cargo de labrar las actuaciones de rigor, con el propósito de dejar constancia formal del hecho.