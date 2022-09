El tribunal citó como testigo a la ex gobernadora Lucía Corpacci y a los médicos forenses de Córdoba

En la mañana de hoy, se reanudó en la Cámara Penal N°2 el juicio en el que se investiga la muerte de Diego Pachao y por el que seis policías de la provincia están imputados por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte.

Abierta la audiencia, el tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, le dieron la palabra al abogado Jorge de La Fuente, defensor del policía Ricardo Barrera, quien peticionó que se declare nula la intimación del nuevo hecho formulada a su asistido, entendiendo que no se había informado las pruebas obrantes en la causa.

Luego de escuchar a todas las partes, el presidente del tribunal resolvió no hacer lugar a la nulidad planteada y dio a conocer por secretaría las pruebas, tanto informáticas, como documentales y testimoniales admitidas para el debate.

Sin lugar a dudas, por todo el contexto político que rodea a la figura de la ex gobernadora y actual senadora nacional de la provincia, Dra. Lucía Corpacci, las expectativas estaban centradas en si el tribunal la convocaría como testigo o no, tal como lo pidió la parte querellante.

Tras darse lectura de las pruebas informáticas y documentales que fueron y no aceptadas, se develó el misterio. El tribunal hizo lugar y la Dra. Corpacci será citada como testigo. Si bien el tribunal no fijo una fecha de cuándo podría comparecer la legisladora nacional, cabe señalar que no está obligada a concurrir de manera personal y puede responder las preguntas de las partes por escrito.

Tras dar lectura completa de todas las pruebas que se ventilaron, en los próximos días de audiencia, el tribunal pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes a las 8:30 cuando se dará inició con la ronda de testigos. El presidente del tribunal Martoccia señaló que se prevé poder recepcionar la declaración de cinco testigos por cada día de audiencia.

Apoyo

Por otro lado, mientras en el recinto se desarrollaba la audiencia, familiares y amigos, tanto de Diego Pachao como de los policías imputados, se acercaron hasta la Cámara Criminal N°2 de calle San Martín al 300 y se manifestaron en forma pacífica. Siendo interrumpido el tránsito vehicular sobre calle San Martín, entre Junín y Maipú.