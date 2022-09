El tribunal imputó a los policías por tortura seguida de muerte y todos guardaron silencio

Tal como estaba previsto, esta mañana se reanudó en la Cámara Penal N° 2 el juicio oral y público en el que se ventila la muerte de Diego Pachao, hecho ocurrido en marzo de 2012, luego de haber permanecido arrestado en la dependencia y que tiene en el banquillo de los acusados a seis policías de la provincia.

Abierta la audiencia, el tribunal manifestó no hacer lugar al planteo de la defensa ejercida por los Dres. Jorge de La Fuente y Luciano Rojas, representante del policía Varela, en cuanto a que el debate, ante el cambio de imputación debía ser llevado adelante por un jurado popular; como así también de que el expediente sea girado a la Corte de Justicia de la provincia y que sea el máximo tribunal quien determine la competencia en el caso, tal como lo pidió el abogado del policía Bulacios, Dr. Marcos Gandini.

Leídas las resoluciones, el presidente del tribunal, Dr. Silvio Martoccia, le leyó a uno por uno de los seis policías imputados -Gustavo Bulacios, Ricardo Barrera, Ricardo Varela, Jorge Montivero, Claudio Nieva y Ramón Quevedo- el hecho nuevo por el que fueron imputados de los delitos de privación ilegítima de la libertad -solo Bulacios- y tortura de muerte, respectivamente. Haciendo una descripción de la acción desplegada por cada uno de ellos, según el relato de la fiscalía en la nueva acusación que mutó la imputación de Vejaciones e incumplimiento a los deberes de funcionario público a las actualmente intimadas.

Luego de escuchar el relato de los hechos, todos y cada uno de los policías sentados ante los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito manifestaron su deseo de no declarar por el momento.

Pruebas

Tras regresar de un cuarto intermedio, el tribunal escuchó en la sala de audiencias las pruebas ofrecidas por cada una de las partes del juicio, Ministerio Público Fiscal, querella y defensa de los imputados, cuya admisibilidad o no, recién será resuelto el próximo jueves en la nueva audiencia.

En cuanto al Ministerio Público Fiscal, solicitaron la realización de la pericia psiquiátrica en la persona de los seis imputados, la que al no ser refutada por las demás partes fue declarada admisible por el tribunal. Teniendo los imputados hasta las 9 de la mañana de hoy para designar un perito de parte.

A renglón siguiente, se escuchó a los abogados querellantes, Dres. Natalia Páez y Guillermo Galíndez.

Los representantes de Claudia Véliz, madre de Diego, solicitaron, entre otras pruebas, que sean llamados como testigos en la causa la ex gobernadora Lucía Corpacci; el ex secretario de seguridad Juan Pablo Morales, la ex fiscal general Dra. Milagros Vega, el ex fiscal correccional Sebastián Lipari, el actual juez federal Dr. Guillermo Díaz Martínez, entre otros exfuncionarios, quienes en el año 2012 cuando ocurrió el hecho que se ventila estaban a cargo de áreas en el Estado provincial; como pruebas más relevantes. Así también, peticionaron como prueba documental los legajos de cada uno de los imputados.

Al correrle vista sobre lo ofrecido por la querella a las demás partes y, ante la oposición fundada de algunas de ellas, el tribunal adoptó el criterio de diferir la resolución de esta.

Idéntica actitud adoptó en relación a las pruebas ofrecidas por las defensas de los imputados, que solicitaron en formas coincidentes, por ejemplo, que el personal de la Unidad Judicial N° 7 que trabajó el día en que Pachao estuvo detenido en la comisaría, sea citado a declarar para que responda si escucho algún grito o pedido de ayuda de los detenidos y de cómo era el movimiento, tanto en la comisaría como en el precinto judicial.

Otra prueba que fue coincidente entre las partes fue la citación del “testigo estrella” de la querella, haciendo referencia al diputado nacional Rubén Manzi, sobre quien también las partes peticionaron al tribunal que se solicite a los diarios LA UNIÓN, el Ancasti y El Esquiú, copia de la denuncia pública del Dr. Manzi en contra de los policías, por un hecho en el que un familiar de él estuvo en una dependencia policial.

Situación esta que fue refutada por la querella.

En ese mismo orden de ideas, las defensas de los policías plantearon como prueba nueva que se cite a declarar, entre otros profesionales, al patólogo que realizó la pericia en Córdoba, como así también a los médicos forenses de la provincia mediterránea que participaron en la autopsia de Pachao.

Sobre este punto, el abogado defensor del policía Claudio Nieva, Dr. Víctor García, cuestionó duramente a los abogados de la querella, señalando que “no quieren conocer la verdad”, es decir, la verdad real de lo que ocurrió.

Apoyo

Por otra parte, mientras en la sala las partes ofrecían las pruebas, en las afueras del edificio judicial sito sobre calle San Martín entre calles Junín y Maipú, dos grupos se manifestaban de manera pacífica, ocasionando el corte de tránsito vehicular desde calle Ayacucho hasta calle Maipú por sobre calle San Martín. En el sector oeste de esta última arteria se apostaron los familiares de Diego Pachao e integrantes del movimiento MTS con carteles pidiendo justicia por Diego. En tanto que, del sector este, se reunieron los familiares y amigos de los policías imputados, quienes también con carteles y batucada pedían por un juicio “justo” y “justicia para los policías”.