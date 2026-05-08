Elevan a juicio a un subcomisario acusado de robo agravado en un local de Catamarca

La causa judicial quedó formalmente encaminada hacia la etapa de juicio luego de que el fiscal de Instrucción N°5 del Distrito Norte, Hugo Costilla, considerara reunidos los elementos de probabilidad necesarios para sostener la acusación contra Héctor Luis Simón Ibáñez, imputado por el delito de "robo agravado por el uso de arma y agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad, en calidad de autor".

La investigación penal preparatoria se inició a partir de actuaciones de oficio realizadas por personal de la Comisaría Seccional Séptima, tras un hecho ocurrido en un local comercial ubicado en el norte de la ciudad Capital. Desde el comienzo de la instrucción, Fiscalía avanzó con una serie de diligencias orientadas a reconstruir lo sucedido y determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Entre las medidas probatorias incorporadas durante la investigación se incluyeron:

Inspecciones oculares

Denuncias

Declaraciones testimoniales

Allanamientos

Reconocimientos en rueda de personas

Análisis de cámaras de seguridad

Informes técnicos de informática forense

Registros de geolocalización de móviles policiales

Informes vinculados a líneas telefónicas

Análisis de movimientos bancarios

La acumulación de estos elementos fue considerada suficiente por el representante del Ministerio Público Fiscal para avanzar con la elevación a juicio de la causa.

El hecho investigado

Según la hipótesis sostenida por Fiscalía, el episodio investigado ocurrió el 26 de enero de 2026, minutos antes de las 12:40, en el local comercial "Todo Suelto Rapipago", ubicado en la intersección de avenida Choya y calle Alpasumaj, en el barrio Municipal Grupo N°1.

De acuerdo con la acusación fiscal, Ibáñez, quien en ese momento revestía la jerarquía de subcomisario de la Policía de la Provincia, habría ingresado al comercio portando un arma de fuego. La investigación sostiene que el acusado utilizó además distintos elementos para concretar el hecho y evitar ser identificado, entre ellos:

Una pistola

Un handy

Gorra

Barbijo

Guantes de látex negros

La descripción incorporada en el expediente forma parte de la reconstrucción realizada durante la etapa de instrucción y constituye uno de los ejes centrales de la acusación.

La secuencia del robo

Siempre de acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el imputado habría apuntado con el arma al comerciante Gustavo Fabián Pereyra y le habría exigido la entrega del dinero existente en la caja registradora.

Bajo amenazas, la víctima entregó aproximadamente un millón de pesos en efectivo. La acusación sostiene que la situación continuó con un forcejeo en el sector enrejado de atención del comercio, momento en el cual Pereyra logró alejarse hacia el interior del local.

Ese instante habría sido aprovechado por el acusado para escapar del lugar. Según consta en la investigación, el imputado se retiró a bordo de un automóvil Volkswagen Suran blanco, llevándose el dinero sustraído.

La secuencia reconstruida por Fiscalía se apoya en distintos elementos recolectados durante la instrucción, entre ellos registros fílmicos, testimonios y pericias técnicas que fueron incorporadas al expediente.

La situación procesal del imputado

Durante la etapa investigativa, Héctor Luis Simón Ibáñez fue indagado formalmente. En esa instancia procesal, el acusado decidió abstenerse de declarar y contó con la asistencia de un abogado particular.

La abstención de declarar forma parte de las garantías procesales previstas para el imputado dentro del proceso penal y quedó registrada en el expediente durante la instrucción desarrollada por la Fiscalía.

Finalmente, tras considerar reunidos los elementos de probabilidad requeridos en esta etapa procesal, el fiscal Hugo Costilla resolvió la elevación a juicio de la causa y notificó a las partes intervinientes.

Con esta decisión, el expediente avanzará hacia una nueva instancia judicial, en la que se debatirá la responsabilidad penal del acusado en relación con el hecho investigado y las pruebas reunidas durante la instrucción.