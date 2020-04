Elpidio Guaráz presentó un escrito ante la Justicia Federal

El intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, presentó un escrito ante el juez federal Miguel Ángel Contreras, quien lo había citado a indagatoria en la causa por el corte arbitrario de las vías de circulación en la localidad de Bañado de Ovanta.

El jefe comunal se presentó en horas de la mañana de este miércoles, acompañado por su abogado Luciano Rojas, llegó hasta el juzgado federal de la Capital, donde escuchó la imputación, Luego, presentó un escrito y se retiró del lugar.

En su escrito, Guaraz cuestionó la “competencia y acción” de la Justicia Federal en la causa, y subrayó: “Con lo cual no puedo ejercer defensa material sobre un hecho que no es delito y ante una autoridad judicial que no tiene competencia para la presente investigación, con lo cual el presente acto se vuelve inocuo".

El escrito que presentó Guaraz ante el juez federal.

Cabe recordar que la semana pasada el intendente se excusó por formar parte del COE Santa Rosa de presentar se ante el fiscal Felsztyna quien lo investiga por sus posteos en las redes sociales que causaron temor en la comunidad en relación al Covid-19.