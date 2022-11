Embistieron a un animal suelto

En los primeros minutos de la madrugada de ayer, personal de la comisaría de Sumalao se hizo presente en la Ruta Provincial N°33, a la altura del kilómetro 4, donde se había producido un siniestro vial.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con Diego Alejandro Ferreyra (42), quien les manifestó que, cuando conducía un automóvil marca Peugeot, modelo 407, con destino a esta ciudad Capital, embistió a un animal equino de pelaje color tostado frontino, sin marca de fuego visible.

Consecuencia del impacto, el conductor del rodado no resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la presencia del personal del SAME. Seguidamente, Ferreyra se retiró del lugar del hecho junto a un amigo que lo socorrió ante los importantes daños en el rodado siniestrado.