Encontraron a Julio César Brizuela, el hombre de 75 años que estuvo desaparecido

La búsqueda de Julio César Brizuela, el hombre de 75 años cuyo paradero era buscado en la ciudad Capital de Catamarca, tuvo un final feliz. Según se informó a través de la actualización difundida por su familia, Brizuela ya fue encontrado y se encuentra nuevamente en su casa.

El hombre había sido buscado luego de que se denunciara su desaparición y se solicitara colaboración a la comunidad para aportar información que permitiera localizarlo. En el aviso inicial se había indicado que fue visto por última vez en la Terminal de Ómnibus, alrededor de las 20:00.

De acuerdo con la nueva información difundida, Brizuela se encontraba perdido y desorientado, pero actualmente está junto a sus allegados y se encuentra bien.

Agradecimiento a la comunidad

Tras conocerse la noticia, se destacó especialmente el acompañamiento de las personas que ayudaron a compartir y difundir la búsqueda.

"¡Ya lo encontramos! Nuestro querido Julio César Brizuela ya está con nosotros", señala el mensaje difundido para comunicar la aparición del hombre.

Asimismo, sus familiares expresaron su agradecimiento a todas las personas que se preocuparon por su situación y colaboraron con la difusión del pedido de búsqueda.

"Gracias a todos por compartir, por la preocupación y por estar", expresaron, destacando el acompañamiento recibido durante las horas en las que se desconocía el paradero de Brizuela.

Con la confirmación de que el hombre fue localizado y regresó a su hogar, la búsqueda quedó concluida.