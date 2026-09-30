Operativos: secuestraron 21 motocicletas y más de $2,6 millones en efectivo

Efectivos de distintas dependencias policiales llevaron adelante una serie de operativos de control vehicular e identificación de personas en diferentes puntos del Valle Central. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de las Comisarías Sexta, Octava y Novena de la Capital, de la Seccional de Santa Rosa, Villa Dolores y San Antonio, correspondientes a los departamentos Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, respectivamente.

Los controles contaron además con la colaboración de efectivos pertenecientes a distintos grupos especiales de la Institución Policial, que participaron de las tareas preventivas desarrolladas en las jurisdicciones mencionadas.

Como resultado de estos operativos, los policías procedieron al secuestro de 21 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones contempladas tanto en el Código de Faltas de la Provincia como en la Ley Nacional de Tránsito.

En paralelo, los procedimientos derivaron en el arresto de tres personas mayores de edad y la aprehensión de otras dos personas, de acuerdo con lo informado sobre los resultados de los controles.

Veintiuna motocicletas quedaron secuestradas

Uno de los principales resultados de los operativos fue la retención de 21 motocicletas, cuyos conductores habrían incurrido en infracciones a la normativa vigente. La intervención policial incluyó controles sobre vehículos de diferentes características, marcas y cilindradas. Las motocicletas fueron incautadas en el marco de los procedimientos realizados en las distintas jurisdicciones del Valle Central.

Según la información proporcionada, las actuaciones se sustentaron en presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia y a la Ley Nacional de Tránsito, por lo que los vehículos quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes.

El despliegue involucró a personal de varias dependencias policiales y a grupos especiales, en una tarea que combinó la identificación de personas con la fiscalización de los vehículos que circulaban por los sectores donde se desarrollaron los controles.

Dos aprehendidos y millones

Uno de los procedimientos destacados tuvo lugar mientras efectivos del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaban recorridos preventivos por calle Dr. Juan B. Justo S/N°.

Durante esa intervención, los policías aprehendieron a dos sujetos de 24 y 25 años de edad, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ de 250 cc.

El procedimiento derivó también en el secuestro del rodado y de distintos elementos que se encontraban en poder de los jóvenes. Entre los elementos incautados se encontraba una balanza digital, además de una importante cantidad de dinero en efectivo y moneda extranjera. En total, los efectivos secuestraron $2.649.000 en efectivo y 12 dólares.

De acuerdo con la información suministrada, los jóvenes no pudieron acreditar la legítima propiedad y procedencia del dinero que tenían en su poder, circunstancia que motivó su secuestro junto con los demás elementos encontrados durante la intervención policial.

Los elementos quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes, mientras que la situación de los dos jóvenes pasó a conocimiento de la Justicia interviniente.