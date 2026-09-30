Operativo antidroga: detuvieron a un hombre y secuestraron más de un kilo de marihuana

Un operativo realizado en la ciudad de La Paz derivó en la detención de un hombre de 31 años y en el secuestro de más de un kilo de marihuana, además de un arma de fuego, una balanza digital y teléfonos celulares.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en el barrio San José, en el marco de tareas de investigación y acciones desarrolladas por efectivos especializados de la Policía de la Provincia.

De acuerdo con la información del procedimiento, las actuaciones estuvieron a cargo de integrantes del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), quienes trabajaron conjuntamente con efectivos de las Divisiones Inteligencia e Investigaciones y personal de Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia.

La intervención se produjo luego de tareas propias de las áreas especializadas, que derivaron en la materialización de un allanamiento en el inmueble señalado.

Secuestraron 1,239 kilos de marihuana

Durante el registro de la vivienda, los policías encontraron envoltorios y paquetes compactados con una sustancia de tipo herbácea.

La sustancia fue sometida a la correspondiente prueba de campo, procedimiento mediante el cual se estableció que se trataría de marihuana, con un peso total de 1,239 kilogramos. El material quedó en calidad de secuestro y pasó a formar parte de las actuaciones realizadas en el marco del procedimiento.

Además de la sustancia, los efectivos encontraron otros elementos que también fueron secuestrados durante el allanamiento. El detalle del material incautado comprende:

1,239 kg de marihuana , distribuida en envoltorios y paquetes compactados.

, distribuida en envoltorios y paquetes compactados. Una balanza digital.

Un revólver.

Cinco teléfonos celulares.

La presencia de estos elementos quedó incorporada a las actuaciones desarrolladas por los efectivos que participaron del operativo.

Quiénes intervinieron

El procedimiento contó con la intervención conjunta de diferentes dependencias de la Policía de la Provincia. La actuación coordinada incluyó al GAUR-Recreo, las Divisiones Inteligencia e Investigaciones y efectivos de Canes Antinarcóticos.

Todos ellos dependen, en el marco de este operativo, de la estructura de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. La participación de personal especializado se produjo después de las tareas de investigación realizadas previamente, que permitieron avanzar con el allanamiento de la vivienda ubicada en el barrio San José de la ciudad de La Paz.

El procedimiento permitió localizar tanto la sustancia que fue sometida a la prueba de campo como los demás elementos que quedaron bajo secuestro.

Un hombre de 31 años quedó detenido

Como resultado del operativo, un hombre de 31 años fue detenido. Una vez finalizado el procedimiento en el inmueble, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con las actuaciones.

De esta manera, el procedimiento tuvo como resultado tanto el secuestro de la sustancia y de los demás elementos encontrados durante el allanamiento como la detención de una persona, cuya situación quedó a disposición de la Justicia Federal.