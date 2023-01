Encontraron a Tania Milagros Pedraza: estaba en Tucumán con su novio

La joven de 22 años que era buscada intensamente desde ayer, finalmente fue ubicada en la vecina provincia de Tucumán. La División de Trata de Personas informó a La Unión que ya se entabló contacto con Tania Milagros Pedraza y que esta se encuentra en buen estado de salud.

La mujer por la que se había desplegado un intenso operativo desde su desaparición el pasado 23 de Enero, acusó estar con su pareja y que su deseo es permanecer en Tucumán con él, por lo tanto y como la persona es mayor de edad, se dio por terminado el operativo de búsqueda.

Asimismo y teniendo en cuenta no solo el deseo de Tania Milagros sino lo que marca la ley, se indicó que no se gestionará su retorno porque ya se dejó plasmado que no es víctima de delito alguno y con esto se da por finalizada la causa.