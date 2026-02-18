Encontraron con vida al hombre que era intensamente buscado en Tinogasta

Defensa Civil de Tinogasta confirmó este miércoles que fue localizado David Rodolfo Barrera (56), quien padece una discapacidad y era intensamente buscado desde el lunes. La noticia llevó alivio a la comunidad, que seguía con atención el desarrollo de un operativo de búsqueda que involucró a múltiples organismos y se extendió durante varias jornadas.

A través de sus redes sociales, el organismo informó oficialmente el resultado positivo del procedimiento. En el comunicado difundido a la comunidad, señalaron:

"Desde Defensa Civil Tinogasta informamos a la comunidad que, luego de un arduo e intenso operativo de búsqueda realizado en la tarde de hoy, se logró dar con el paradero del ciudadano BARRERA DAVID RODOLFO, quien se encontraba extraviado. El operativo se desarrolló de manera coordinada en las jurisdicciones de Fiambalá y Tinogasta, con la participación de distintos equipos de emergencia que trabajaron de forma incansable para lograr este resultado positivo. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal que intervino en el procedimiento, destacando el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado durante toda la jornada".

La comunicación oficial no solo confirmó la localización de Barrera, sino que puso el acento en la magnitud del despliegue y en el trabajo articulado que permitió alcanzar el objetivo.

Un operativo coordinado en dos jurisdicciones

El procedimiento de búsqueda se desarrolló de manera coordinada en las jurisdicciones de Fiambalá y Tinogasta, dos puntos clave dentro del operativo. La articulación territorial fue uno de los aspectos centrales para el éxito de la tarea, en un contexto que exigía rapidez, organización y recursos técnicos adecuados.

El importante operativo estuvo bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial y la Unidad Regional N° 5, organismos que encabezaron las acciones y coordinaron la intervención de las distintas áreas involucradas.

En el despliegue participaron:

Unidad Regional N° 5

Efectivos de las Divisiones Drones y Canes de la Policía de la Provincia

Personal de Defensa Civil de Tinogasta

La intervención de las Divisiones Drones y Canes aportó recursos tecnológicos y especializados que ampliaron la capacidad de rastreo y cobertura del terreno, mientras que los equipos de Defensa Civil y la Unidad Regional N° 5 sostuvieron el operativo en territorio, en un trabajo descrito como arduo e intenso.

Trabajo incansable y resultado positivo

El comunicado oficial subrayó que el operativo fue realizado "en la tarde de hoy" y destacó que los equipos de emergencia trabajaron "de forma incansable" para lograr el resultado positivo. Esa descripción evidencia la intensidad del despliegue y el nivel de compromiso asumido por cada una de las áreas intervinientes.

El agradecimiento institucional ocupó un lugar central en el mensaje difundido por Defensa Civil de Tinogasta. El organismo expresó su "más sincero agradecimiento a todo el personal que intervino en el procedimiento".

Una búsqueda que movilizó recursos especializados

Desde el lunes, cuando se inició la intensa búsqueda de David Rodolfo Barrera, se activó un esquema de trabajo que combinó dirección judicial, coordinación policial y apoyo de equipos técnicos específicos.

La presencia de las Divisiones Drones permitió incorporar herramientas tecnológicas para ampliar la capacidad de observación en zonas extensas, mientras que la División Canes aportó recursos especializados en rastreo. La participación de la Unidad Regional N° 5 garantizó la estructura operativa y el despliegue de efectivos, y el personal de Defensa Civil de Tinogasta sostuvo las tareas en el territorio con articulación permanente entre las jurisdicciones de Fiambalá y Tinogasta.