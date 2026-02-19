Femicidio en el Barrio 18: vecinos irrumpieron en una vivienda para intentar evitar un asesinato

La madrugada de este jueves en el Barrio 18 de San Martín, provincia de Buenos Aires, se transformó en el escenario de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad local. Cerca de las 6 de la mañana, el silencio del complejo habitacional fue quebrado por gritos desesperados de auxilio que provenían de una de las viviendas. La reacción de los vecinos, lejos de la indiferencia, fue inmediata: forzaron la entrada del domicilio para encontrarse con una escena de extrema violencia que culminó en un nuevo y desgarrador caso de femicidio.

Al ingresar por la fuerza a la vivienda, los testigos descubrieron a Juan Ramón Díaz, un empleado de panadería de 42 años, en pleno ataque contra su pareja, Daniela Alejandra Gasis, de 43 años. El hombre fue sorprendido infraganti mientras utilizaba un cuchillo para agredir a la mujer. En medio del caos y el horror, los vecinos lograron intervenir físicamente para interrumpir la agresión y reducir al atacante antes de que la situación se tornara aún más oscura dentro del inmueble.

La escena describía un ataque de saña, ya que al momento de la irrupción, la víctima ya presentaba múltiples heridas de arma blanca localizadas principalmente en sus brazos y el pecho. Ante la demora que podría suponer esperar una ambulancia y dada la urgencia del cuadro clínico, los mismos vecinos que actuaron como testigos decidieron cargar a la mujer y trasladarla de urgencia al Hospital Castex. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la rapidez del auxilio, Gasis falleció poco después de ingresar al centro asistencial a causa de las graves lesiones sufridas.

Detención y actuación judicial en el lugar

Mientras un grupo de allegados y conocidos se ocupaba del traslado sanitario de la víctima, otros residentes del barrio lograron retener al sospechoso en el lugar del crimen hasta la llegada de las autoridades. La captura formal se produjo gracias a la intervención de efectivos de la Policía Ecológica, quienes se encontraban casualmente realizando un operativo de prevención en las inmediaciones del Barrio 18. Una vez bajo custodia, el caso quedó bajo la órbita del fiscal Daniel Cangelosi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, quien dispuso la inmediata aprehensión del panadero y el inicio de las diligencias judiciales de rigor.

En cuanto a los antecedentes del vínculo, la investigación ha revelado datos que generan un profundo impacto. Oficialmente, no se registraban denuncias previas ni medidas de restricción perimetral vigentes entre Juan Ramón Díaz y Daniela Alejandra Gasis. Sin embargo, tras el asesinato, familiares de la mujer señalaron que la pareja ya había atravesado por al menos un episodio de violencia con anterioridad. Según relataron sus allegados, a pesar de dicho antecedente, Gasis no había formalizado ninguna denuncia ante la justicia o las comisarías de la zona.

Próximos pasos procesales y carátula del caso

La causa ha sido formalmente caratulada como femicidio y el imputado, tras ser arrestado, permaneció en absoluto silencio ante las consultas iniciales de la fiscalía. Por orden del fiscal Cangelosi, el cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de la correspondiente autopsia, cuyos resultados técnicos permitirán precisar la mecánica del ataque y la letalidad de las puñaladas recibidas en el pecho y las extremidades superiores.

Actualmente, los investigadores continúan con la recolección de pruebas materiales dentro de la vivienda donde ocurrió el crimen y avanzan con la toma de testimonios a los vecinos que escucharon los gritos de auxilio y forzaron la puerta. Estas declaraciones serán fundamentales para reconstruir los últimos minutos de vida de Gasis y consolidar la acusación contra Díaz, quien trabajaba en una panadería y ahora enfrenta un proceso que contempla las penas más severas del código penal.