Incautan tecnología de alta gama por una presunta estafa

En el marco de una investigación que busca desentrañar los hilos de una sofisticada maniobra de defraudación, la mañana de hoy marcó un hito en la lucha contra la delincuencia tecnológica en nuestra provincia. Tras un meticuloso seguimiento de pistas digitales y procedimientos legales, se llevó a cabo una medida judicial en la Capital que culminó con el secuestro de equipamiento informático clave, presuntamente vinculado a una supuesta estafa de alcance aún bajo análisis para las autoridades locales.

El procedimiento no fue una acción fortuita, sino el resultado directo de un trabajo coordinado entre los distintos niveles del sistema judicial y las fuerzas de seguridad especializadas. Las acciones se ejecutaron bajo las directivas precisas del Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación, actualmente a cargo del Dr. Marcelo H. Sago. La orden de allanamiento fue emitida a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 1, tras haber reunido los elementos de sospecha suficientes para proceder sobre el objetivo identificado en las tareas de inteligencia previa.

El operativo en el terreno fue liderado por efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, quienes actuaron de manera conjunta con los Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2. Esta colaboración multidisciplinaria fue fundamental para asegurar la cadena de custodia y garantizar la correcta preservación de la evidencia digital encontrada en el inmueble, evitando cualquier alteración de los registros informáticos que podrían ser cruciales para el éxito de la causa penal en curso.

El despliegue de los uniformados se concentró específicamente en una propiedad situada en el pasaje Juan de Sosa y León al 400. La ubicación, considerada estratégica para el avance de la investigación, fue el escenario de una requisa minuciosa que se extendió durante la mañana. Durante el tiempo que duró el procedimiento, el personal interviniente logró identificar y asegurar elementos que resultan vitales para reconstruir la trazabilidad de la supuesta maniobra delictiva.

De acuerdo con el reporte oficial emanado tras el operativo, se procedió al secuestro de dos dispositivos que, por sus características técnicas y capacidad de almacenamiento, podrían haber sido utilizados como herramientas fundamentales para la ejecución del presunto ilícito. Entre el material incautado se destaca una notebook marca Lenovo, la cual fue retirada del domicilio junto con su respectiva fuente de alimentación para garantizar su posterior encendido y peritaje en laboratorios especializados. Asimismo, los efectivos secuestraron un teléfono celular marca iPhone 17 Pro, un dispositivo de alta gama cuyas avanzadas capacidades de procesamiento y encriptación son objeto de especial interés para los investigadores de la División Ciberdelitos.

Ambos dispositivos fueron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde ya se han impartido las medidas de rigor para profundizar en el análisis del contenido digital. La presencia de tecnología de última generación en el domicilio allanado refuerza la hipótesis de una presunta estafa que podría haber requerido infraestructuras digitales específicas para su concreción, lo que eleva la importancia de los peritajes forenses que se realizarán en los próximos días.

La actuación del Dr. Marcelo H. Sago y el impulso procesal de la Fiscalía de Instrucción N° 1 subrayan un mensaje claro hacia la comunidad sobre la eficacia del sistema ante los delitos complejos. Con el secuestro de la notebook Lenovo y el iPhone 17 Pro, la causa entra en una fase de análisis técnico determinante. Los especialistas buscarán ahora establecer conexiones, recuperar comunicaciones y detectar cualquier rastro de software malicioso o transacciones fraudulentas que permitan identificar a los responsables y conocer el alcance real de este hecho delictivo que hoy movilizó a las fuerzas de seguridad en la Capital.