Escandalosa condena por homicidio: Hubo gritos y el padre de la víctima se desmayó

Tal como estaba previsto, esta mañana el juez correccional N°3, Javier Herrera, dio a conocer la sentencia, en contra de Horacio Ferreira en el juicio oral y público en el que debía responder por los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones graves. En el año 2015, el joven, actualmente de 28 años, al mando de un automóvil y m mientras trabajaba para los comicios eleccionarios, embistió la moto en la que conducía Nahuel Rodríguez y Marisol Zarza, al ingresar por una calle en la avenida Los Terebintos al 1500, en sentido contrario al de la circulación. Tres días después del siniestro, Nahuel falleció.

Pasadas las 9 de la mañana, la audiencia se reanudó y en el recinto se escuchó la última palabra del imputado.

Sentado ante el magistrado, el joven volvió a pedir disculpas a la familia de Nahuel y a Marisol, su novia, quien junto a los padres del chico estaban presentes en la sala al ser parte querellante. Seguidamente, el magistrado se retiró a deliberar la sentencia.

Mientras tanto, en el ingreso al edificio judicial sobre calle Sarmiento, familiares y amigos de los jóvenes volvieron a manifestarse acompañando a los padres de Nahuel y a Marisol, pidiendo justicia para ambos.

Sentencia



Finalmente, minutos después de las 10 de la mañana, las partes volvieron al recinto y la audiencia se reanudo. Por secretaria, se dio lectura a la sentencia, en la que el juez declaró culpable a Horacio Ferreira del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones graves, condenándolo a la pena de tres años de prisión en suspenso, pero la lectura se interrumpió.

“Es una burla esto. No lo pueden dejar en libertad… Nahuel está en un cajón de madera, y se va libre” expresaron los padres de la víctima, quienes junto a Marisol y su familia estallaron al escuchar la modalidad de la pena.

Si bien el juez Javier Herrera intentó tranquilizar a la familia para poder continuar con la lectura del veredicto, estos se alteraron más y comenzaron a vociferar insultos para con el imputado por lo que el magistrado se retiró, quedando en la sala el fiscal Víctor Figueroa.

Dos policías que estaban en la sala intentaron tranquilizarlos, pero la exasperación por la condena se hacía sentir cada vez más.

“...me tenía que morir yo también para que este HDP vaya preso... esa es la justicia que tenemos...”, expresó la joven, quien tuvo que ser retirada de la sala por la policía al igual que los demás familiares. En un momento, el padre de la joven sobreviviente intentó dirigirse al lugar donde estaba el imputado, pero la policía se lo impidió.

“Sos un asesino, la vas a pagar” le gritaban los familiares mientras golpeaban la pared vidriada del recinto donde permanecía Ferreira junto a su abogado y su madre.

Video: Silvina Bravo

Salud



En el exterior del recinto un fuerte operativo policial literalmente blindó el ingreso al edificio Leo Tercero, donde funciona el juzgado correccional. Quedando así, los manifestantes que acompañaban a la familia de las víctimas, en el sector de la vereda sobre calle Sarmiento, quienes interrumpieron el tránsito vehicular. Para evitar cualquier tipo de incidente en el lugar, concurrieron al menos veinte efectivos de los grupos especiales.

Tras una hora prácticamente de espera, donde los insultos y los gritos en contra del imputado y el juez que dictó la sentencia, los manifestantes se retiraron del edificio judicial. Momentos antes, el papá de Nahuel, quien se descompensó tras el fallo fue trasladado en ambulancia del SAME al hospital San Juan Bautista para su atención.

El lunes, las partes expusieron sus alegatos, siendo la pena dictada por el juez en coincidencia a lo peticionado por el fiscal Víctor Figueroa. Cabe aclarar en el siniestro fatal quedó corroborado por las pruebas que se ventilaron en las audiencias la ausencia de agravantes al delito tales como exceso velocidad, alcohol en sangre, consumo de estupefacientes, por ejemplo, estableciendo el código una pena de cumplimiento en suspenso.

Dicho pedido de condena fue acompañado por el abogado defensor del imputado. La Querella por su parte, había pedido en sus alegatos la declaración de culpable pero una pena de cinco años de cumplimiento efectivo y el doble de inhabilitación para conducir vehículo automotor.

“Me volvieron a matar”

La lectura de la sentencia desborono literalmente a los padres de Nahuel, quien era su único hijo. Arrodillada al lado de su esposa, quien se descompensó y quedó tendido en el suelo luego de ser retirados de la sala, la mamá de Nahuel se quebró y pidió disculpas a su hijo y a Marisol, la sobreviviente.

“perdóname hijo. Perdóname Marisol. No pude hacer justicia por Uds. Espere siete años para poder hacer justicia y no pude. Este asesino quedo en libertad. Esa es la justicia que tenemos, una justicia corrupta que deja en libertad a los asesinos”, expresó la mujer.

Agregando: “Me volvieron a matar. Diosito me volvió a abandonar. Le pedí que no se lleve a mi único hijo y se lo llevó, le pedí que haga justicia por Nahuel y no me volvió a escuchar. Perdóname hijo, pero ya no puedo seguir viviendo así, ya no quiero vivir así. Me volvieron a matar, me volvieron a matar” repitió la mamá de Nahuel.

Marisol, por su parte, la sobreviviente expresó su enojo para con el juez y la sentencia que dictó, quejándose de la justicia. En cuanto al papá de Nahuel, el hombre tuvo que ser trasladado en la ambulancia del SAME al hospital tras descompensarse al ser retirado de la sala tras el fallo.

Video: Silvina Bravo