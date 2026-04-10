Esclarecen robo en un comercio de la Capital: dos arrestados

Un ilícito perpetrado en un comercio de la Capital fue esclarecido por efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, que avanzaron con medidas judiciales en distintos domicilios y lograron arrestar a los presuntos autores del hecho, además de recuperar diversos elementos que tendrían relación directa con la causa.

La pesquisa se puso en marcha a partir de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 5, donde una mujer mayor de edad, propietaria del local comercial afectado, manifestó que personas desconocidas habrían cometido un ilícito en su negocio.

Con esos datos iniciales, la fuerza avanzó en la recolección de evidencias y en la identificación de posibles responsables, lo que derivó en una serie de procedimientos concretados en distintos puntos de la ciudad.

Los allanamientos

En el marco de la investigación, y por disposición del Juzgado de Tercera Nominación, junto con la solicitud de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, los efectivos policiales ejecutaron medidas judiciales en inmuebles ubicados en la Capital. Durante esos procedimientos fueron arrestados dos hombres de apellidos Abregú, de 39 años, y Cordero, de 36, quienes quedaron señalados como los supuestos autores del ilícito denunciado.

La intervención permitió además recuperar elementos que, según la pesquisa, estarían directamente vinculados con el hecho investigado.

Lo recuperado

En los domicilios allanados, el personal interviniente logró recuperar cortinas y un cubrecama, objetos que fueron incorporados al expediente en calidad de secuestro por su presunta relación con el ilícito. El hallazgo de estos elementos reforzó la hipótesis investigativa que vincula a los arrestados con el episodio denunciado en el comercio.

Entre los objetos recuperados en esta primera etapa se destacan unas cortinas y un cubrecama. La recuperación de estos bienes aparece como una pieza central dentro del esclarecimiento del hecho, ya que permite reconstruir parte del recorrido de los objetos denunciados como sustraídos.

El hallazgo en un sitio baldío

La investigación no se limitó a los domicilios intervenidos. Continuando con la pesquisa, los uniformados extendieron la búsqueda a otros sectores de la Capital y realizaron un procedimiento en un sitio baldío ubicado en inmediaciones a la esquina de avenidas Los Inmigrantes y Camino a Ojo de Agua.

En ese lugar, los investigadores encontraron seis frazadas y otro cubrecama, elementos que también quedaron en calidad de secuestro. El detalle del material recuperado en este segundo tramo incluye:

Seis (06) frazadas

Otro cubrecama

Este hallazgo en un terreno baldío amplía la línea de investigación sobre el destino de los bienes sustraídos y consolida el trabajo de seguimiento realizado por la División Investigaciones.

Los arrestados, a disposición de la Justicia

Finalizados los procedimientos, tanto los dos hombres arrestados como la totalidad de los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, que ahora deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes.

El caso quedó así bajo seguimiento del Juzgado de Tercera Nominación y de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, organismos que determinarán la continuidad de la causa en función de las pruebas reunidas.