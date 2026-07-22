Estaba desaparecido desde enero y confirmaron que fue asesinado: detuvieron a dos expolicías

La investigación judicial por la desaparición y presunto asesinato de Andrés Lisandro Saavedra, el joven de 24 años a quien se le perdió el rastro a principios de este año en la ciudad santafesina de Rosario, ha dado un vuelco decisivo. En las últimas horas, la causa sumó un giro clave al concretarse la detención de dos integrantes retirados y exonerados de la fuerza de seguridad, señalados como los principales sospechosos de haber terminado con la vida del muchacho.

La medida fue solicitada por la fiscal Agustina Eiris, integrante de la Unidad de Violencia Altamente Lesivas. Bajo sus directivas, la Policía llevó a cabo una serie de procedimientos y allanamientos en dos puntos estratégicos de la ciudad: un domicilio ubicado en Rivarola al 7400 y otro en la arteria de Garay al 5100.

Como resultado directo de estos operativos, las fuerzas de seguridad lograron arrestar a Cristian B., un oficial que ostenta la condición de exonerado dentro de la institución policial, y a su padre, Pedro B., un uniformado que se encuentra actualmente retirado.

La hipótesis judicial y las imputaciones en marcha

Según la información consignada por el portal del diario La Capital de Rosario, la situación procesal de los dos detenidos es de extrema gravedad. Ambos implicados serán formalmente imputados por el delito de homicidio.

A la par de las detenciones, las autoridades desplegaron intensos rastrillajes en distintas zonas con el objetivo de dar con el paradero de la víctima. Sin embargo, las tareas de búsqueda operativa e inspección sobre el terreno no arrojaron resultados positivos hasta el momento para hallar el cuerpo de Saavedra.

En lo que respecta a la cronología del hecho, se sabe que Andrés Saavedra fue visto por última vez a comienzos de este año en el barrio Godoy. Desde aquel momento, no volvió a registrarse novedad alguna sobre su paradero, lo que activó la búsqueda y la posterior intervención de la unidad fiscal especializada.

Revelaciones familiares: el presunto móvil y la trama de engaños

En el marco de la investigación, cobró un peso determinante el testimonio público vertido por la propia familia de la víctima. Javier Saavedra, hermano de Andrés, utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para difundir un video en el cual detalló los acontecimientos previos que habrían desencadenado el trágico desenlace.

En dicho material audiovisual, Javier expuso públicamente que Andrés, en compañía de otro muchacho, ingresó a la vivienda de uno de los policías involucrados con fines de robo. Los aspectos más relevantes denunciados por el familiar contemplan los siguientes puntos:

El incidente previo: Javier consignó de manera textual que en el hecho "robaron dos o tres boludeces y las descartaron".

La identificación de los sospechosos: Tras el ingreso al inmueble, "los policías" que residían en esa vivienda "se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos".

La complicidad y la entrega: El familiar reveló que el otro sujeto involucrado en el ilícito se llama "Gianfranco" y que el padre de este joven es vecino de los agentes, motivo por el cual "entregaron" a Andrés.

La emboscada: Según la denuncia pública de Javier, su hermano "fue llevado engañado para hacer una changuita de albañilería con esa gente".

Hipótesis sobre la ubicación del cuerpo

El testimonio del hermano del joven desaparecido no solo aportó claridad sobre la presunta motivación del crimen y el mecanismo de engaño utilizado, sino que también aportó precisiones sobre el destino final de la víctima.

En sus declaraciones, el familiar sostuvo tajantemente que a Andrés "lo asesinaron" y afirmó que los sospechosos "lo tienen enterrado". Dentro de la hipótesis que maneja el entorno cercano a la víctima, se señalaron tres locaciones puntuales como los probables lugares donde podrían haber ocultado los restos:

La localidad de Pérez.

Un pueblo situado cerca de Totoras.

Una vivienda ubicada en la calle Rivarola.

Mientras la fiscal Agustina Eiris avanza con las medidas procesales para formalizar las imputaciones contra Cristian B. y Pedro B., las fuerzas policiales y la Justicia santafesina continúan trabajando para esclarecer los pormenores de la trama y lograr el hallazgo de la víctima.