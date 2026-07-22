Un hombre lesionado tras un choque entre una camioneta y un camión en La Paz

Un hombre resultó lesionado como consecuencia de un siniestro vial registrado en el empalme de las rutas nacional N° 60 y provincial N° 20, en una localidad del Departamento La Paz. El hecho ocurrió durante la jornada de ayer y generó la intervención del personal de la Subcomisaría La Guardia, que llegó hasta el lugar luego de que se registrara la colisión entre dos vehículos.

De acuerdo con la información proporcionada, en el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Peugeot Partner y un camión Iveco que transportaba envases plásticos.

La dinámica del choque es materia de investigación. Las circunstancias por las cuales se produjo la colisión aún no fueron determinadas, por lo que las actuaciones se encuentran orientadas a establecer cómo ocurrió el impacto y cuáles fueron las circunstancias previas al siniestro.

Dos vehículos involucrados en la colisión

La camioneta Peugeot Partner era conducida por Carlos Fabián Chumbita, de 62 años, quien viajaba acompañado por Daniel Alejandro Oriana, de 60 años. Ambos son oriundos de la Provincia de Córdoba.

Por causas que se investigan, la camioneta colisionó con un camión Iveco que transportaba envases plásticos. El vehículo de carga era conducido por Diego Alfredo Savoy, de 56 años, oriundo de la Provincia de Buenos Aires.

La presencia de personas provenientes de distintas provincias quedó registrada entre los datos del siniestro. En el vehículo utilitario viajaban dos hombres oriundos de Córdoba, mientras que el conductor del camión era oriundo de la provincia de Buenos Aires.

Bomberos debieron rescatar al camionero

Como consecuencia del siniestro vial, el conductor del camión Iveco, Diego Alfredo Savoy, tuvo que ser rescatado por integrantes de los Bomberos Voluntarios de Recreo.

La intervención de los bomberos fue necesaria para asistir al hombre luego de la colisión. Una vez concretado el rescate, Savoy fue asistido por facultativos médicos del Mini Hospital de Casa de Piedra. La atención médica se produjo después de las tareas realizadas en el lugar del siniestro y permitió que el conductor recibiera asistencia por las lesiones sufridas como consecuencia del choque.

Intervención de la Fiscalía

Tras el siniestro, tomó conocimiento la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial en feria, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

La intervención de la Fiscalía se produjo en el marco de las actuaciones iniciadas por el personal de la Subcomisaría La Guardia. La investigación deberá avanzar sobre las circunstancias que rodearon la colisión entre la Peugeot Partner y el camión Iveco.

Por el momento, la información disponible indica que el choque se produjo por causas que se investigan. Las medidas dispuestas por la Fiscalía apuntan a continuar con las actuaciones correspondientes luego del siniestro vial.