Operativo antidrogas: secuestraron 1.500 comprimidos de ansiolíticos

Durante la mañana de hoy se llevó adelante un operativo antidrogas en la calle Vicario Segura S/N°, de la Ciudad Capital, que terminó con la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de una importante cantidad de comprimidos de Midazolam, además de dos teléfonos celulares.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. La intervención se desarrolló en el marco de las tareas de control y detección vinculadas con estupefacientes.

Como resultado del operativo, los efectivos procedieron a la detención de un hombre de 33 años de edad. Durante el procedimiento también se contó con la participación del can "Nerón", adiestrado para detectar estupefacientes.

El trabajo del can "Nerón"

Uno de los elementos centrales del procedimiento fue la intervención de "Nerón", el can perteneciente a la División Canes Antinarcóticos y adiestrado para detectar estupefacientes.

Con la ayuda del animal, el personal policial logró secuestrar una importante cantidad de comprimidos de Midazolam de 15 Mg. La sustancia se encontraba distribuida en 150 blíster, que contenían un total de 1.500 comprimidos.

Además de los comprimidos, durante el operativo fueron secuestrados dos teléfonos celulares. Todos los elementos fueron incorporados al procedimiento y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

El detenido con la Justicia Federal

Tras la finalización del procedimiento, el hombre detenido y todos los elementos incautados fueron puestos a disposición del Juzgado Federal. Desde ese ámbito judicial se indicaron las medidas a seguir, por lo que el procedimiento continuará ahora bajo la intervención de la Justicia Federal.

La detención y el secuestro de los comprimidos se produjeron luego del trabajo realizado por el personal especializado de la División Canes Antinarcóticos, que contó con la participación del can "Nerón" para la detección de estupefacientes.

La investigación quedó así vinculada a la intervención judicial correspondiente, con el detenido y los elementos secuestrados a disposición del Juzgado Federal.