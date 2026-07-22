Matricidio: el acusado de matar a su madre se negó a declarar y seguirá detenido

Joaquín Tula, de 22 años, acusado de asesinar a su madre, Norma Tula, de 61 años, se negó este martes a prestar declaración durante la audiencia de indagatoria realizada en la Fiscalía de Instrucción de feria.

El joven fue recibido por la fiscal Jésica Miranda, quien le comunicó formalmente la acusación que pesa en su contra. La imputación corresponde al delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

Acompañado por el defensor oficial Efraín Morcos, Tula hizo uso de su derecho constitucional y optó por guardar silencio. De esta manera, la audiencia concluyó sin que el imputado brindara su versión de los hechos ni realizara una declaración vinculada con el crimen por el que se encuentra acusado.

La decisión de no declarar se produjo durante una instancia central del proceso judicial, en momentos en que la investigación continúa avanzando con la incorporación de pruebas y pericias al expediente.

Continuará detenido

Tras la audiencia de indagatoria, la representante del Ministerio Público Fiscal resolvió que el acusado continúe detenido. Al mismo tiempo, avanzó con el pedido de una audiencia de control de detención.

En esa instancia, la Fiscalía solicitará que Tula permanezca privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación. El planteo se produce luego de la indagatoria y en el marco de la pesquisa que busca establecer con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias en las que se produjo la muerte de Norma Tula.

El crimen

De acuerdo con la pesquisa, el crimen ocurrió el domingo 19 de julio, en la vivienda que Norma Tula y su hijo compartían en el barrio La Chacarita. La víctima fue identificada como Norma Tula, de 61 años, y la investigación apunta a que fue asesinada por su propio hijo. El caso, por las características de la acusación y por el vínculo entre la víctima y el imputado, es investigado como un matricidio.

La reconstrucción de lo sucedido constituye uno de los ejes centrales de la investigación. La Fiscalía busca determinar con precisión la mecánica del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Mientras el acusado permanece detenido y se aguarda la audiencia de control de detención, la investigación continúa con la incorporación de pruebas y pericias al expediente.

La Fiscalía trabaja en la reconstrucción de la mecánica del hecho y en la determinación precisa de las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer. La pesquisa busca avanzar sobre los elementos reunidos en el expediente para establecer cómo ocurrió el crimen registrado en la vivienda que compartían madre e hijo.

La audiencia de indagatoria finalizó sin una declaración de Joaquín Tula. Su decisión de guardar silencio dejó sin una versión propia del imputado a esta instancia del proceso, mientras la investigación continúa avanzando sobre la base de las pruebas y pericias que se incorporan al expediente.

El caso por la muerte de Norma Tula conmocionó a la provincia y mantiene abierta una investigación que ahora se concentra en reconstruir con precisión el hecho ocurrido el domingo en La Chacarita. La Fiscalía deberá continuar con la pesquisa y, en la próxima audiencia de control de detención, solicitará que el acusado permanezca privado de su libertad mientras se desarrolla la investigación.