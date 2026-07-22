Muerte en una obra en construcción: ordenaron la autopsia

Una investigación se encuentra en marcha a raíz de la muerte de Miguel Antonio Sosa, de 58 años, quien falleció luego de caer desde el primer piso de una obra en construcción ubicada en la calle Los Churquis N° 400, entre Avenida Juan Pablo Vera e Hilarion Furque.

De acuerdo con la información incorporada al caso, el hombre se encontraba realizando tareas de pintura en el primer piso cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, cayó desde una altura aproximada de cuatro metros. Tras la caída, golpeó su cabeza contra el suelo de la planta baja.

El hecho ocurrió en una obra ubicada en inmediaciones de la avenida Juan Pablo Vera y la calle Los Churquis, donde al momento de la caída se encontraban seis personas trabajando. La muerte de Sosa motivó la intervención de la Justicia y de personal especializado, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de lo ocurrido.

¿Porqué interviene Homicidios?

Ante la necesidad de establecer las circunstancias concretas de la caída, fue convocado el personal de la División Homicidios, que trabaja bajo las directivas del Fiscal de Instrucción Dr. Miguel Sánchez Ruíz. La intervención de los investigadores busca determinar si la caída fue accidental o si pudo haber existido la intervención de una tercera persona. Esa es una de las principales hipótesis que se procura esclarecer a partir de las tareas realizadas en el lugar, la información aportada por quienes se encontraban en la obra y los elementos que puedan surgir de las pericias.

En el lugar trabajan efectivos de la División Homicidios y personal especializado. También se encuentran presentes el fiscal interviniente y el jefe de la División Homicidios, mientras los peritos desarrollan las tareas correspondientes para avanzar en la reconstrucción del episodio.

La investigación procura establecer qué ocurrió antes de la caída, cómo se produjo el momento exacto del desprendimiento y qué sucedió inmediatamente después.

Toman declaración a los obreros

Como medida preventiva, el personal de la División Investigaciones separó a los demás obreros que se encontraban trabajando en la obra.

La decisión tuvo como finalidad consultar individualmente a quienes estaban presentes sobre los momentos previos, durante y posteriores a la caída de Miguel Antonio Sosa. La información que puedan aportar los trabajadores constituye un elemento relevante para reconstruir la secuencia del hecho y establecer qué pudo haber ocurrido en el primer piso de la obra.

La presencia de seis personas trabajando en el lugar al momento de la caída llevó a que los investigadores avanzaran con la toma de información de los demás obreros. El objetivo es reunir datos que permitan precisar las circunstancias en las que Sosa cayó desde aproximadamente cuatro metros de altura.

Ordenaron la autopsia para las 18

En el marco de las medidas dispuestas por la investigación, se ordenó la realización de la operación autopsia de Miguel Antonio Sosa. El procedimiento fue fijado para las 18:00 horas.

La autopsia forma parte de las medidas que se llevan adelante para incorporar elementos al expediente y avanzar en el esclarecimiento de la muerte. La medida se suma al trabajo que realizan los investigadores y peritos en la obra en construcción donde se produjo la caída.

Intervino la Unidad Judicial N° 4

En las actuaciones también intervino personal de la Unidad Judicial N° 4, que tomó participación en el procedimiento iniciado tras la muerte del hombre de 58 años.

El caso se encuentra bajo la dirección del fiscal de instrucción Dr. Miguel Sánchez Ruíz, mientras el personal de la División Homicidios y los peritos avanzan con las tareas investigativas. El fiscal y el jefe de la División Homicidios se encuentran en el lugar, junto con los efectivos que trabajan en la reconstrucción del hecho.

La investigación se desarrolla a partir de una serie de medidas destinadas a esclarecer la dinámica de la caída. La consulta a los demás obreros, la intervención de los peritos y la realización de la autopsia forman parte de las actuaciones que permitirán reunir información sobre las circunstancias de la muerte.