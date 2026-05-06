Otro escándalo: ordenan detener a Felipe Pettinato por una causa de estafas y falsificación

La situación judicial de Felipe Pettinato sumó un nuevo episodio de gravedad luego de que la Justicia argentina ordenara su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario en el marco de una causa por presuntas estafas y falsificación de documentos.

La medida fue dictada por el juez Javier Sánchez Sarmiento, quien además estableció una serie de restricciones mientras continúa la investigación. La resolución representa un avance significativo dentro de un expediente que no sólo incorpora nuevas imputaciones, sino que también se conecta directamente con una causa previa de alto impacto público.

Según consta en la resolución judicial, Pettinato fue procesado por:

27 hechos de estafa reiterada

28 hechos de falsificación de documentos privados

Ambos delitos son considerados en concurso real dentro del expediente, una figura que implica que los hechos investigados son múltiples y autónomos entre sí, aunque integrados dentro de una misma causa penal.

La conexión con la muerte de Melchor Rodrigo

La investigación actual no surgió de manera independiente. Por el contrario, se desprende directamente del expediente iniciado tras la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en 2022 durante el incendio en el departamento en el que ambos se encontraban.

Ese episodio ya había colocado a Pettinato bajo el foco judicial y mediático. Sin embargo, el avance de las actuaciones permitió a los investigadores detectar presuntas irregularidades vinculadas al uso de recetas médicas, un elemento que terminó derivando en esta nueva causa.

De acuerdo con la acusación, Pettinato habría utilizado documentación falsificada a nombre del profesional fallecido para obtener medicación. Esa presunta maniobra constituye el núcleo central de las acusaciones actuales por estafa y falsificación documental.

El expediente, por lo tanto, amplía el alcance de las investigaciones previas y vincula directamente los nuevos delitos imputados con circunstancias descubiertas durante la pesquisa original por el incendio ocurrido en 2022.

Arresto domiciliario y estrictas restricciones

En el marco de esta nueva resolución, el magistrado dispuso que el acusado cumpla la detención bajo régimen de arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión judicial incluye además una serie de medidas complementarias orientadas al control y seguimiento del imputado mientras se desarrolla el proceso.

Entre las restricciones impuestas figuran:

Monitoreo electrónico mediante tobillera

Prohibición de salida del país

Embargo de bienes por $1.500.000

La resolución también establece una excepción puntual vinculada a su situación personal y sanitaria. Pettinato podrá abandonar el domicilio únicamente para asistir a tratamientos relacionados con su rehabilitación por consumo problemático de sustancias.

Esa condición no aparece como un elemento nuevo dentro de su expediente judicial, sino que ya integraba medidas anteriores dictadas en el marco de causas previas. El seguimiento terapéutico y las obligaciones asociadas al tratamiento continúan siendo parte de las disposiciones impuestas por la Justicia.

Un antecedente reciente que agravó su panorama

El nuevo procesamiento se suma a una situación judicial ya delicada para Pettinato. Semanas antes de esta resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 14 lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por el incendio en el que murió Rodrigo.

Si bien aquella sentencia no implicó el cumplimiento efectivo de una pena de prisión, sí representó un antecedente relevante dentro de su panorama judicial. La condena incluyó reglas de conducta específicas y la obligación de continuar con seguimiento terapéutico.

La reciente decisión del juez Sánchez Sarmiento profundiza ahora ese escenario y añade nuevas imputaciones penales de considerable gravedad. La acumulación de causas y medidas judiciales configura un contexto cada vez más complejo para el acusado, especialmente por la relación directa entre ambos expedientes.

Una investigación que continúa abierta

Con el procesamiento ya dispuesto y las medidas cautelares en marcha, la investigación seguirá avanzando sobre las presuntas maniobras vinculadas a la utilización de recetas médicas y documentación privada falsificada.

El expediente pone el foco en el presunto uso indebido de documentación a nombre de Melchor Rodrigo para acceder a medicación, una hipótesis que surgió a partir de elementos detectados durante la investigación por el incendio de 2022.

Mientras tanto, Felipe Pettinato permanecerá bajo arresto domiciliario en la Ciudad de Buenos Aires, monitoreado electrónicamente y sujeto a las restricciones impuestas por la Justicia, en una causa que suma nuevos elementos a un escenario judicial ya marcado por antecedentes recientes y decisiones judiciales previas.