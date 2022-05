Estudiante que desapareció en Lomas de Zamora fue encontrada en Catamarca

En el marco de la intensa búsqueda de Ludmila Gutiérrez, la joven estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que no había llegado a clases este martes por la mañana, hay una buena noticia. La joven apareció con vida.

Fue la propia Ludmila quien llamó a su mamá y le djo que está en Catamarca. Aún se desconocen las causas por las que la chica apareció en esa provincia.

Entre tanto y según se informa desde la Policía de nuestra provincia, la joven posee un carnet de discapacidad, lo que le habría facilitado el acceso al pasaje hasta nuestra provincia. A su arribo, una pasajera identificada como María Parejo, habría notado que estaba desorientada y le aconsejó presentarse en una comisaría, donde fue atendida por el personal policial.

Es así que ambas mujeres se presentaron en las dependencias de la Comisaría de la Mujer, confirmando allí que la joven con domicilio en Buenos Aires posee carnet de discapacidad y que se encontraba desorientada, al punto de haber manifestado no recordar si tenía familiares.

De inmediato se dio intervención a la División Trata de Personas y Comisaría Décima, por cuando la joven contaba con pedido de ubicacion y paradero desde el día de ayer, en la comisaría de Lomas de Zamora.

La noticia llegó a los medios nacionales