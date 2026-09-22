Estudiantes de Catamarca debatieron sobre los alcances de la normativa penal

La frase "la risa y la broma no existen para el sistema penal" se consolidó como una de las principales reflexiones que dejó una reciente jornada destinada a estudiantes de la Escuela Secundaria Miguel Cané. El encuentro reunió a casi un centenar de alumnos y docentes, quienes participaron activamente de una charla enfocada en los alcances de la nueva Ley Penal Juvenil.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del salón del Museo Calchaquí. Esta iniciativa se inscribe dentro de las acciones continuas que se vienen realizando con el propósito central de acercar el funcionamiento de la Justicia a los jóvenes, permitiéndoles comprender de qué manera las normativas vigentes impactan de forma directa en el tejido social y comunitario.

La exposición y el análisis de la cotidianidad

Durante la exposición principal, a cargo del juez Penal Juvenil Fabricio Gershabi Quesada, se plantearon diferentes situaciones directamente vinculadas con la vida cotidiana de los adolescentes. El objetivo fundamental de este abordaje fue analizar cómo determinadas acciones que frecuentemente pueden ser interpretadas por los jóvenes como simples juegos, bromas o travesuras adquieren una dimensión completamente distinta cuando afectan derechos de terceros o cuando encuadran dentro de las conductas previstas por la legislación penal.

A lo largo del encuentro, el intercambio dinámico permitió que los estudiantes formularan diversas preguntas y plantearan situaciones concretas de su realidad diaria. Como resultado de este proceso, al finalizar la exposición, varios alumnos se acercaron personalmente al magistrado para realizar nuevas consultas y manifestar con sorpresa que desconocían por completo que algunas conductas habituales en su entorno podían acarrear consecuencias de carácter legal.

Alcances institucionales y proyección comunitaria

Esta importante jornada fue organizada de manera conjunta por la Escuela de Capacitación Judicial y el programa "Jueces en las Escuelas". Se trata de una iniciativa institucional que busca generar espacios de diálogo directo en los establecimientos educativos para que los jóvenes no solo conozcan sus derechos, sino que también comprendan con claridad las responsabilidades que pueden derivarse de sus actos.

Institución organizadora: Escuela de Capacitación Judicial.

Programa involucrado: "Jueces en las Escuelas".

Establecimiento participante: Escuela Secundaria Miguel Cané.

Sede del evento: Salón del Museo Calchaquí.

Autoridad a cargo: Juez Penal Juvenil Fabricio Gershabi Quesada.

Concurrencia: Casi un centenar de alumnos y docentes.

Desde la organización del evento señalaron que todas aquellas instituciones educativas interesadas en recibir este tipo de charlas tienen la posibilidad de gestionar los encuentros de manera formal ante la Escuela de Capacitación Judicial, promoviendo de este modo la continuidad de este espacio educativo y preventivo.