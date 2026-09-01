Por sospecha de beneficios, la madre de Brenda Gordillo pidió intervenir en la ejecución de la pena de Vera

María Espeche, madre de Brenda Micaela Gordillo, se presentó formalmente ante el Juzgado de Ejecución Penal para solicitar su participación activa en el legajo en el que se supervisa el cumplimiento de la condena impuesta a Naim Vera.

La medida busca garantizar los derechos de Espeche en su carácter de querellante dentro del proceso de ejecución de la pena. La presentación se produjo ante la posibilidad de que el condenado a prisión perpetua estuviera realizando gestiones vinculadas con la continuidad de su carrera universitaria en la provincia de Córdoba.

El planteo fue realizado con el patrocinio de los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez y tiene como objetivo que la familia de la víctima pueda ser informada y escuchada ante cualquier resolución judicial que pueda involucrar modificaciones en las condiciones de detención o medidas vinculadas con la ejecución de la condena.

El pedido ante el Juzgado de Ejecución Penal

La presentación de María Espeche se fundamenta en la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas N.º 27.372 y en el artículo 11 bis de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N.º 24.660.

De acuerdo con las normas invocadas, la querella debe ser informada y escuchada antes de que la Justicia adopte decisiones sobre medidas que impliquen una flexibilización de la detención o la autorización de salidas del Servicio Penitenciario Provincial. En ese marco, Espeche solicitó formalmente intervenir en el expediente en el que se controla la ejecución de la pena de Vera. La intención de la querella es garantizar su participación en las instancias que puedan producirse durante el cumplimiento de la condena.

El pedido se plantea, de esta manera, dentro de la etapa de ejecución penal y se apoya en las normas que contemplan la intervención y las garantías de las víctimas en los procesos judiciales.

Versiones sobre un posible traslado

La decisión de la querella de presentarse ante el juzgado se produjo a partir de versiones que indicaban que Naim Vera habría intentado tramitar su traslado a un establecimiento penitenciario de la provincia de Córdoba. Las versiones generaron preocupación en la familia de Brenda Gordillo, que decidió actuar de manera preventiva y solicitar formalmente su intervención en el legajo de ejecución de la condena.

En ese contexto, también trascendió una versión según la cual Vera se habría recibido de abogado mientras se encuentra detenido. Sin embargo, esa información fue desmentida.

Ante esas circunstancias, la familia de la víctima resolvió avanzar con la presentación judicial. La medida apunta a que la querella tenga participación y sea informada ante eventuales decisiones que puedan surgir durante el cumplimiento de la pena.

Una actuación de carácter preventivo

El planteo realizado por María Espeche y sus abogados no parte de una medida judicial ya resuelta sobre la situación de Vera, sino que se presenta como una actuación preventiva ante las versiones que circularon.

La preocupación está vinculada con la posibilidad de que el condenado pudiera estar gestionando cuestiones relacionadas con la continuidad de su carrera universitaria en la provincia de Córdoba y con las versiones sobre un eventual traslado a un establecimiento penitenciario de esa jurisdicción. Por ese motivo, la presentación ante el Juzgado de Ejecución Penal busca asegurar que Espeche pueda ejercer los derechos que invoca en su carácter de querellante durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Las normas citadas en el escrito establecen la necesidad de informar y escuchar a la querella ante decisiones que puedan involucrar la flexibilización de las condiciones de detención o la autorización de salidas del Servicio Penitenciario Provincial.

La condena por el femicidio de Brenda Gordillo

Naim Vera cumple una condena a prisión perpetua luego de haber sido hallado culpable del delito de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, es decir, femicidio.

La víctima fue Brenda Micaela Gordillo, cuyo crimen ocurrió el 1 de marzo de 2020. La condena impuesta a Vera se encuentra actualmente en su etapa de ejecución, bajo la supervisión correspondiente del Juzgado de Ejecución Penal. Es precisamente en esa instancia en la que María Espeche busca tener una participación formal y activa como parte querellante.

La presentación realizada por la madre de Brenda Gordillo, con el patrocinio de Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, se fundamenta en la necesidad de preservar los derechos previstos para las víctimas dentro del proceso de ejecución penal.