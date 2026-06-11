Extraditaron desde La Rioja a Catamarca un sujeto acusado de abuso sexual

Durante la jornada de ayer, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia se constituyeron en las instalaciones de la Alcaidía de la vecina provincia de La Rioja, donde se llevó adelante un procedimiento de carácter interjurisdiccional de alta relevancia.

En ese contexto, los agentes cumplimentaron un oficio de extradición que había sido ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 3, en el marco de actuaciones judiciales en curso. La medida se ejecutó con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación, a cargo del Dr. Laureano Palacios, quien interviene en el seguimiento del expediente.

El resultado del operativo fue el traslado a la Capital de un hombre de 41 años de edad, quien se encontraba detenido en la mencionada alcaidía al momento de la intervención policial.

Marco judicial de la detención y naturaleza de la imputación

La persona trasladada había sido previamente detenida en el marco de una investigación por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser cometido por un descendiente en calidad de autor.

Dicha situación procesal se encontraba bajo conocimiento e intervención del Juzgado Criminal y Correccional de la Ciudad de La Rioja, autoridad judicial que tomó intervención en la causa original que motivó la detención.

El carácter de la imputación, según surge de la información judicial, se encuentra vinculado a una figura penal de extrema gravedad, lo que motivó la articulación de medidas entre distintas jurisdicciones para asegurar el avance del proceso y el cumplimiento de las disposiciones judiciales correspondientes.

Intervención de fuerzas policiales y coordinación interjurisdiccional

Una vez iniciadas las actuaciones vinculadas a la extradición, se dio intervención a efectivos de la Comisaría Décima Segunda, dependencia que asumió competencia por jurisdicción en el marco del traslado y la continuidad de las diligencias.

En paralelo, tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las indicaciones necesarias para la ejecución de las medidas a cumplimentar, en coordinación con los distintos organismos intervinientes.

El operativo evidenció un esquema de trabajo articulado entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales de distintas jurisdicciones, en el que cada instancia cumplió un rol específico dentro del proceso: