Le robó un par de zapatillas a su madre y terminó detenido

En la tarde de hoy, alrededor de las 18:00, una mujer de 59 años se presentó en la base de la Comisaría Décima para informar que su hijo le habría sustraído un par de zapatillas. Ante la situación planteada, los efectivos policiales la invitaron a formalizar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 2, con el objetivo de dejar constancia del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.

A partir de lo manifestado por la mujer, se activó un procedimiento que involucró a distintas dependencias policiales, con el propósito de localizar al presunto autor y recuperar el elemento denunciado como sustraído.

La intervención del SAE-911 y la aprehensión

De inmediato, los efectivos dieron intervención al personal de Monitoreo del SAE-911, que tomó conocimiento de lo sucedido y comunicó la situación a las demás dependencias policiales. De esta manera, se desplegaron recorridos preventivos en distintos sectores para dar con el hombre señalado en la denuncia.

Como resultado de las tareas realizadas, el procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Vicario Segura y La Rioja. Allí, motoristas pertenecientes al grupo COEM-Kappa lograron identificar y aprehender al presunto autor del hecho, un hombre de apellido Navarro, de 36 años.

Durante el operativo, los uniformados también consiguieron recuperar el par de zapatillas que había sido denunciado como sustraído. El calzado quedó en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas en torno al caso.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía

Una vez concretada la aprehensión y recuperado el elemento denunciado, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó bajo custodia.

Finalmente, se informó que Navarro quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que interviene en las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso.