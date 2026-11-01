Recuperan un televisor y varios electrodomésticos ocultos entre la maleza

Efectivos de la Comisaría de Fiambalá llevaron adelante un procedimiento policial en el departamento Tinogasta que permitió recuperar diversos electrodomésticos que se encontraban ocultos entre la vegetación de un descampado de esa localidad. El operativo se concretó a partir de una denuncia penal presentada por una persona mayor de edad, quien manifestó haber sido víctima de un ilícito.

La intervención policial se desarrolló con conocimiento de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, que tomó conocimiento de la situación denunciada. A partir de esa presentación, los numerarios de la dependencia policial iniciaron las actuaciones correspondientes y realizaron tareas de búsqueda en un sector ubicado en las inmediaciones del Polideportivo Municipal de Fiambalá.

El rastrillaje se concentró en un terreno descampado, donde los efectivos recorrieron diferentes sectores hasta localizar varios objetos que habían sido escondidos entre la maleza. El hallazgo permitió recuperar cuatro elementos de uso doméstico, cuya presencia en ese lugar motivó el correspondiente procedimiento de secuestro.

Escondidos en la maleza

Durante el operativo, los policías encontraron un conjunto de artículos que se encontraban ocultos entre la vegetación de la zona. Los elementos recuperados fueron identificados de la siguiente manera:

Un (01) televisor de 32 pulgadas.

Una (01) pava eléctrica.

Una (01) procesadora manual marca Liliana Slimix.

Una (01) plancha a vapor marca Liliana Blacksteam.

El hallazgo se produjo durante las tareas de rastrillaje realizadas en las inmediaciones del Polideportivo Municipal. Los objetos estaban escondidos entre la maleza del descampado, circunstancia que permitió a los efectivos localizarlos y proceder a su recuperación.

La intervención tuvo como punto de partida la denuncia de la persona damnificada, quien había puesto en conocimiento de las autoridades que habría sido víctima de un hecho ilícito. Con esos antecedentes y bajo conocimiento de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, el personal de la Comisaría de Fiambalá llevó adelante el operativo en el sector señalado.

Intervención de la Justicia y de Criminalística

Una vez localizados los electrodomésticos, los efectivos procedieron al secuestro de la totalidad de los elementos recuperados, que quedaron formalmente a disposición de la Justicia interviniente. Asimismo, en el procedimiento tomó intervención personal de la División Criminalística, cuyos peritos realizaron las tareas propias de su especialidad sobre los elementos y en el marco de las actuaciones correspondientes.

La participación de los especialistas se incorporó al procedimiento desarrollado por los numerarios policiales, con el objetivo de llevar adelante las diligencias técnicas requeridas por la investigación.

De esta manera, el operativo permitió recuperar un televisor, una pava eléctrica, una procesadora manual y una plancha a vapor que habían sido encontrados ocultos en un descampado de Fiambalá.