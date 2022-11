Familiares de Alicia González reclamaron frente al Correccional Nº3 y la Comunidad

Desde las 11 de la mañana de este miércoles amigos, familiares y víctimas de otros casos de mala praxis se manifestaron, en primer término, en calle Sarmiento, entre Chacabuco y San Martín, frente al Correccional Nº3. Luego y manteniendo la protesta en un clima pacífico, se trasladaron frente al Sanatorio de la Comunidad, que es donde se generó el inconveniente de salud que derivó en la muerte de la víctima.

Todos reclamaron justicia por el caso de mala praxis donde el profesional fue absuelto, sentencia que generó polémica incidentes y hasta llegó a tener repercusión nacional. Recordemos que Alicia González murió en el año 2016 luego de ser sometida a una cirugía y el facultativo Martín Barrionuevo López, quien la intervino, fue absuelto. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

La marcha contó con un gran apoyo de la comunidad y está cortando el paso vehicular en el microcentro catamarqueño. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Antonio Moreira, viudo de Estela Alicia González, en declaraciones a La Unión, sostuvo: "Estamos todavía con bronca e impotencia. La falta de justicia es muy grande". Acotó que gracias a la visibilización del caso, ya surgió otra situación similar en la que también estaría involucrado el mismo médico. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Moreira, quien aún transita el dolor de lo sucedido la semana pasada, acotó: "Nosotros seguimos con una impotencia bárbara, porque aportamos todas las pruebas y el juez las tuvo a la mano. Es más, tanto el perito forense como el fiscal dijeron que era mala praxis y pidieron condena, pero a él no le importó nada".

Sobre los motivos que llevaron al magistrado a tomar la decisión de absolver a Barrionuevo López, el esposo de Alicia González dijo: "La verdad que no sé en qué se basó. No tiene ningún justificativo y no quiero creer que por algún interés de tipo económico haya hecho esto".

Otro caso

Acompañando la manifestación de familiares y amigos de Alicia González, estuvo presente Oscar Segovia, quien relata ser otra víctima de mala praxis. Todo habría ocurrido dos años después del caso por el que ahora se están manifestando y también fue en el Instituto Médico de la Comunidad.

La presunta víctima indicó que todo comenzó en el 2018 por una afección de la vesícula, debiendo realizarse una cirugía, la que estaba a cargo de la Dra. Luz Tobares y el Dr. Ernesto Martínez. "Ellos me realizan una mala praxis, que generó que estuviera en Terapia Intensiva aquí 20 días y otros tantos en Córdoba", contó Segovia. Pasado poco más de un año, regresa al mismo centro de salud y allí entra en contacto con el Dr. Barrionuevo López, quien lo habría intervenido, generándole un gran inconveniente a su salud, que tiene a la fecha graves consecuencias. "Lo que me hizo generó que otra vez me deriven a Córdoba. Al día de hoy lo padezco. El año pasado me dio un infarto y me colocaron dos stent", indicó.

Qué dijo el juez de la causa sobre el pedido de nulidad

El juez correccional nº3 Javier Herrera rechazó el pedido de nulidad del fallo que dictó la semana pasada, en el que absolvió al médico Martín Barrionuevo López, que estaba acusado de mala praxis por presuntamente haber provocado la muerte de Alicia González en 2016.

El pedido había sido solicitado por la abogada de la querella, Natalia Páez Vaca, quien argumentaba que no se había llevado a cabo la lectura del veredicto como lo estipula el Código Procesal Penal de la provincia. En respuesta, el juez desestimó el pedido, argumentando que sí se cumplió con lo estipulado en el código. Además, afirmó que su accionar “representa un total desapego a la verdad y a la ética profesional, que deben guiar a los profesionales del derecho”, ya que el motivo por el que no se dio lectura al fallo fue que los querellantes particulares Antonio Armando Moreira, Franco Damián Moreira, José Alejandro Moreira, Manuel Nicolas Moreira, Matías Agustín Moreira y María Camila Moreira destrozaron parte del mobiliario y atacaron al médico absuelto, hecho que obligó a que tuvieran que desalojarlos.

A continuación, en su descargo, agregó que hubieron "agresiones físicas, verbales y destrozos por parte de los mencionados, que no pudieron ser controlados por el personal policial y no dieron otra opción que convocar a las partes, sus representantes y patrocinantes, a continuar con la lectura en el quinto piso del edificio, donde funcionan las oficinas del Juzgado Correccional de Tercera Nominación. Allí, la propia Dra. Natalia Paz Vaca y su colega Dra. Ilda Alejandra Reinoso fueron interiorizadas de lo resuelto y dieron lectura personalmente al contenido íntegro del veredicto, rubricando ambas de puño y letra el acta que da fe del cumplimiento de un acto que hoy llamativamente y en soledad desconoce".

Por último, informó que los fundamentos de la sentencia finalmente serán leídos el día miércoles 30 de noviembre.