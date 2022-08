Familiares de menor abusado manifiestan frente a Fiscalía

Familiares y agrupaciones sociales se manifiestan frente a Fiscalía reclamando por un caso de abuso a un niño de 4 años que se conoció la semana pasada. El hecho, por el que hay un imputado identificado con el apellido Zequeira, transita un peligroso momento, por cuanto es posible que esta persona espere el juicio en condición de libre.

Fernanda Rosales, madre de la pequeña víctima indicó que el sujeto apuntado como abusador es su padrastro, y según su visión, este aprovechó esta confianza “para robarse la inocencia de mi pequeño hijo. Este tipo no tuvo piedad de él”. En cuanto a la libertad del imputado, apuntó con dolor: “nosotros no queremos que suceda esto. Queremos que siga detenido porque si sale, puede volver a hacer lo mismo. Nosotros, estamos con miedo y creemos que esto puede quedar en la nada”.

La protesta se lleva a cabo por cuanto durante este lunes se iba a analizar si Zequeira podía quedar libre a la espera de juicio, esto en función de si tiene o no antecedentes. Por lo tanto, la familia estaba solicitando ser atendida por el fiscal de la causa, para reclamar que esto no suceda

“Mi hijo ya no va a ser el mismo. A él no le importó nada”, marcó con dolor además de comentar que el juicio aún no tiene fecha de realización.