Fernando Rojas y las pericias telefónicas: "consideró que ahí están los responsables

El informe que genera expectativa en la causa del crimen del ex ministro de Desarrollo Social, es el que develaría el contenido de los teléfonos celulares que le fueron secuestrados tanto a la víctima, como a la imputada, a los hijos del ministro y a otras personas allegadas a este, sobre quienes los investigadores manejan sus líneas de investigación.

La familia de Juan Carlos Rojas abriga esperanzas en estos resultados y así lo confirmó Fernando Rojas, hijo del extinto funcionario provincial, quien casi en solitario ha emprendido su lucha de seguir visibilizando la violenta muerte de su padre. Fernando Rojas. Foto Mauricio Espinoza

El joven se hizo presente en sede judicial a la espera de resultados y al respecto dijo a La Unión que “a nosotros aún no nos dieron novedades, lo que no quiere decir que Gendarmería no tenga aún los resultados. No obstante, creo que esto va a llevar un tiempo pero nosotros, mientras tanto, queremos hacer presencia. Le queremos decir a la Justicia que aquí estamos y que no vamos a bajar los brazos”.

Fernando Rojas, la semana pasada comenzó, junto a algunos pocos amigos, una manifestación silenciosa que consiste en panfletear al reclamo de justicia por la muerte de su padre. Del primer recorrido se conoció que el afiche que se solicitó colocar en UThGRA no puede dejarse, por la negativa del gremio del que su padre fue secretario general durante años.

La panfleteada sigue, y hay registro de ello y por eso, Fernando sostuvo: “Todos los días vamos a estar con la misma intención, como en el primer día”. Sobre el contenido de las pericias que la familia, constituida en querellante, espera, dijo “esto es una prueba muy importante en el asesinato de mi papá y yo consideró que ahí están los responsables”.

Adelantó que en función de lo que se devele en las próximas horas es que van a definir si habrá y cómo serán las próximas manifestaciones de la familia. “Si esto no evoluciona, vamos a ir cada vez más fuerte. La idea es que se haga sentir cada más la presencia de la familia porque esto no da para más”.