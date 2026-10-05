"Revienta vidrieras": rompen un blindex y roban $100 mil en un local comercial

Un hecho ilícito afectó la tranquilidad de la Capital en las últimas horas de este lunes. Los propietarios del establecimiento comercial denominado Avícola Nicola, ubicado sobre la intersección de la avenida Güemes y Misiones, resultaron ser las víctimas y ya formalizaron la denuncia policial correspondiente tras constatar los graves daños materiales en el frente de su local y el faltante de dinero en efectivo.

El episodio delictivo se produjo bajo la conocida modalidad de "revienta vidrieras". Al lugar de los hechos arribó un delincuente en solitario que, utilizando un elemento contundente, arremetió de manera violenta contra la estructura de vidrio del frente del comercio hasta lograr la rotura total del blindex de acceso.

Robo y fuga registrado por cámaras

Una vez quebrantada la barrera de protección del frente del local, el sujeto logró penetrar al interior del recinto comercial para concretar el robo de forma veloz. Según detallaron los damnificados al momento de sentar la denuncia formal ante las autoridades policiales, el sospechoso sustrajo una suma de dinero en efectivo superior a los 100 mil pesos, tras lo cual se dio rápidamente a la fuga con el botín en su poder.

El accionar completo del malviviente, desde su llegada al cruce de avenida Güemes y Misiones hasta el momento del impacto contra el cristal y su posterior huida, quedó registrado de forma nítida por los dispositivos de las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento.

Investigaciones en curso

A pesar del material audiovisual obtenido y puesto a disposición de los investigadores judiciales y policiales, las autoridades informaron que hasta el momento no se ha podido lograr la identificación del autor del robo. Los datos técnicos del siniestro denunciado se resumen en los siguientes puntos clave: