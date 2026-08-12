Gendarmería decomisó más de 17 kilos de marihuana en colectivos con destino a Catamarca

Efectivos de Gendarmería Nacional realizaron tres procedimientos sobre la Ruta Nacional Nº 40 que permitieron decomisar un total de 17 kilos 035 gramos de marihuana, en operativos desarrollados en inmediaciones de las localidades tucumanas de Quilmes y Colalao del Valle.

Los procedimientos estuvieron a cargo de integrantes del Escuadrón 71 "Aguilares", quienes detectaron diferentes modalidades utilizadas para trasladar el estupefaciente. Parte de la droga se encontraba oculta dentro de encomiendas ubicadas en las bodegas de dos transportes de pasajeros, mientras que el resto fue hallado en una mochila que se encontraba en el portaequipaje superior de un tercer colectivo.

Los operativos tuvieron como escenario una ruta utilizada por los transportes que conectan distintas localidades y permitieron detectar el cargamento a partir de las inspecciones realizadas por los efectivos.

Encomiendas bajo inspección en dos colectivos

Los primeros dos procedimientos fueron realizados por personal de las Secciones "Núcleo" y "Montero", que detuvo la marcha de dos colectivos provenientes de la provincia de Salta y que tenían como destino distintas localidades de la provincia de Catamarca. Durante las inspecciones efectuadas en las bodegas de ambos transportes, los gendarmes detectaron anomalías en piezas postales. Frente a esas irregularidades, recurrieron a un escáner portátil para profundizar el control.

El dispositivo permitió observar imágenes compatibles con el traslado de elementos orgánicos en distintos bultos y en una conservadora. La detección de estas imágenes llevó a los efectivos a avanzar con las medidas correspondientes para determinar qué contenían las encomiendas.

Ante la situación detectada, se solicitó autorización al Magistrado Interviniente. Una vez obtenida la autorización y en presencia de testigos hábiles, los funcionarios procedieron a abrir las encomiendas que habían generado sospechas durante la inspección. En el interior encontraron varios paquetes que contenían una sustancia verde amarronada. Las pruebas de Narcotest realizadas posteriormente determinaron que se trataba de marihuana.

El pesaje de la sustancia secuestrada en estos dos primeros procedimientos alcanzó los 15 kilos 935 gramos.

Una mochila sin responsable identificado

El tercer procedimiento presentó una modalidad diferente. Durante la requisa realizada sobre otro ómnibus, los uniformados detectaron una mochila sin responsable identificado ubicada en el portaequipaje superior.

La ausencia de una persona que se identificara como responsable del equipaje llevó a los funcionarios a realizar la apertura del bolso para determinar qué contenía. Al inspeccionar el interior de la mochila, los gendarmes encontraron un paquete. La sustancia hallada fue sometida a la correspondiente prueba, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa.

En este caso, el pesaje alcanzó 1 kilo 100 gramos.

De esta manera, el tercer procedimiento completó el decomiso total registrado durante los tres operativos desarrollados sobre la Ruta Nacional Nº 40.

Intervención de la Justicia Federal

Tras los procedimientos, tomaron intervención los Juzgados Federales de Tucumán Nº 1 y Nº 3, que dispusieron el secuestro de la totalidad del estupefaciente encontrado durante los operativos.

La medida judicial también alcanzó a los elementos de interés para la causa, que quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes. Los tres procedimientos se desarrollaron en el marco de los controles efectuados por efectivos del Escuadrón 71 "Aguilares" sobre la Ruta Nacional Nº 40, en las inmediaciones de Quilmes y Colalao del Valle.

El resultado de los operativos dejó como saldo el decomiso de 17 kilos 035 gramos de marihuana, detectados mediante controles sobre tres colectivos y utilizando diferentes procedimientos de inspección.

En dos de los casos, las irregularidades fueron advertidas en piezas postales ubicadas en las bodegas de los transportes y posteriormente confirmadas mediante un escáner portátil y pruebas de Narcotest. En el tercer operativo, la droga fue encontrada dentro de una mochila sin responsable identificado ubicada en el portaequipaje superior.

Con la intervención de los Juzgados Federales de Tucumán Nº 1 y Nº 3, se ordenó finalmente el secuestro de la totalidad del estupefaciente y de los elementos considerados de interés para la investigación.