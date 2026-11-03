Joven de 19 años acusado de hurtos fue trasladado al Servicio Penitenciario

Efectivos de la Policía de la Provincia de Catamarca concretaron el traslado de un joven de 19 años, de apellido Ibáñez, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, en cumplimiento de una disposición judicial vinculada con una serie de supuestos delitos que se le atribuyen.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia, que cumplimentó la medida a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 8 y por disposición del Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación.

La medida se llevó adelante luego de que el joven permaneciera alojado en la base de la División Investigaciones. Desde esa dependencia policial fue trasladado hacia el establecimiento penitenciario provincial, situado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán.

Los delitos que se le atribuyen

De acuerdo con la información oficial, Ibáñez permanecía alojado en la base de la División Investigaciones debido a que se encuentra vinculado con una serie de hechos que son objeto de actuaciones judiciales.

Las imputaciones mencionadas comprenden distintos delitos contra la propiedad, además de una acusación por amenazas simples. La situación procesal informada contempla los siguientes supuestos delitos:

Hurto calificado por escalamiento.

Hurto simple.

Violación de domicilio.

Hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa.

Amenazas simples.

Los hechos mencionados se encuentran comprendidos en una misma situación judicial, bajo la calificación de concurso real y en calidad de autor, conforme a lo informado.

La enumeración de los supuestos delitos constituye el fundamento de las actuaciones que derivaron en la permanencia del joven en la base de la División Investigaciones y, posteriormente, en su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Control de Garantías de Primera Nominación, a partir de la solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 8, organismos que intervinieron en el marco de la causa.