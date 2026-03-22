Fuerte choque entre un auto y un colectivo en Fiambalá dejó daños materiales

Un accidente de tránsito de consideración se registró alrededor de las 7:00 de la mañana de este domingo en el barrio La Ramadita, sobre la transitada avenida Diego Carrizo de Frites, en Fiambalá. El episodio generó alarma entre vecinos y transeúntes, principalmente por el horario y el flujo vehicular que caracteriza a la zona.

De acuerdo con la información recabada por Multimedios Abaucán, el siniestro involucró a un automóvil particular y un colectivo de transporte, que por causas que aún se encuentran bajo investigación, colisionaron violentamente. La magnitud del impacto quedó evidenciada en los daños visibles que presentaron ambos vehículos, especialmente el rodado menor.

Foto gentileza Multimedios Abaucán

Daños materiales, pero sin víctimas

Uno de los aspectos más destacados del hecho fue que, a pesar de la violencia del choque, no se registraron personas lesionadas. Esta circunstancia fue confirmada en el lugar por los profesionales de la salud que acudieron de manera preventiva.

En cuanto a los daños el automóvil particular resultó ser el más afectado, con importantes daños visibles. El colectivo de transporte también presentó averías de consideración, aunque de menor magnitud en comparación.

La ausencia de víctimas fue recibida con alivio por quienes se encontraban en las inmediaciones, teniendo en cuenta que el siniestro ocurrió en una arteria clave de circulación urbana.

Policia y bomberos

Tras el impacto, se desplegó un operativo en la zona con la intervención de distintas áreas. En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Fiambalá, dependiente de la Jefatura de Zona "J", quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Las tareas incluyeron ordenamiento del tránsito, que permaneció momentáneamente interrumpido, relevamiento del siniestro para determinar las causas del choque y coordinación con los equipos de emergencia presentes.

También participaron Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor para asegurar la zona y asistir en lo necesario, mientras que los profesionales de la salud constataron la ausencia de heridos.

El despliegue permitió controlar la situación en un lapso de varios minutos, tras lo cual la circulación fue restablecida con normalidad.

Una zona de alta circulación y la preocupación vecinal

El hecho no pasó desapercibido entre los vecinos del barrio La Ramadita y quienes transitaban por la avenida Diego Carrizo de Frites. Se trata de un sector caracterizado por un intenso flujo vehicular, lo que incrementa los riesgos ante cualquier incidente vial.

La escena del choque, sumada a los daños materiales visibles, generó preocupación e inquietud en la comunidad, que observó de cerca el trabajo de los equipos de emergencia.