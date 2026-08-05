Policía le salvó la vida a un niño de un año que se había broncoaspirado

Una rápida intervención policial permitió salvar la vida de un niño de 1 año y 1 mes de edad durante la madrugada de este miércoles, luego de que el menor sufriera un episodio de broncoaspiración que comprometió seriamente su estado de salud.

El procedimiento tuvo lugar a las 00:10, cuando numerarios de la Comisaría Décima fueron alertados mediante un llamado telefónico que requería su presencia en el barrio Los Médanos. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con un hombre de 37 años de edad, quien les manifestó que su hijo se encontraba broncoaspirado y presentaba escasos signos vitales, situación que demandaba una intervención inmediata debido a la gravedad del cuadro.

Frente a la emergencia, el personal policial actuó con rapidez para asistir al pequeño y garantizar su traslado hacia un centro de salud donde pudiera recibir atención médica especializada.

La rápida decisión que salvó una vida

Ante la delicada situación, el Oficial Inspector de Policía Julio Antonio Mareco tomó al niño y dispuso su traslado inmediato junto a su padre hacia el Hospital de Niños "Eva Perón".

Durante el recorrido hasta el nosocomio, el efectivo policial realizó una intervención decisiva para preservar la vida del menor. Mientras avanzaban hacia el hospital, le practicó la maniobra de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias del pequeño.

La aplicación de esa maniobra permitió estabilizar al niño antes de su llegada al centro asistencial, luego de que el menor presentara dificultades respiratorias como consecuencia de la broncoaspiración. La rápida respuesta del Oficial Inspector resultó determinante para asistir al niño en un momento crítico, mientras se concretaba el traslado de urgencia junto a su progenitor.

La asistencia médica en el Hospital de Niños

Una vez que el móvil llegó al Hospital de Niños "Eva Perón", el menor quedó bajo el cuidado de los profesionales médicos del establecimiento.

En el nosocomio, el niño recibió la asistencia correspondiente por parte del personal de salud, que continuó con la atención necesaria tras la intervención realizada durante el traslado.

De esta manera, la emergencia iniciada en el barrio Los Médanos concluyó con el ingreso del pequeño al hospital, donde quedó a disposición de los especialistas para su evaluación y tratamiento.