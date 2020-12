Gerónimo Ahumada: Como nosotros no salimos a cortar calles, la Justicia se nos ríe en la cara

Gerónimo Ahumada es uno de los sobrevivientes de la denominada tragedia de El Rodeo. En aquel alud trágico del 23 de enero de 2013, perdió a su esposa y a sus pequeñas, con quienes había viajado a la mañana a la villa a pasar el día. De su dolor y peregrinar para pedir justicia por su familia, fueron eco todos los medios de comunicación locales y nacionales, quienes contaron la tragedia en primera persona.

A casi siete años de aquel golpe devastador, Gerónimo volvió a recodar lo vivido con mucha impotencia y enojo al conocer el fallo del juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña, a través del cual sobreseía a los trece imputados con los que contaba la causa.

El medio elegido por Gerónimo fue la red social Facebook, donde en su muro posteó: “Hoy -por el lunes-, el juez sobreseyó a los 13 imputados por la causa de El Rodeo. La hicieron muy bien. Dilataron los tiempos, alargaron a más no poder las cosas, manosearon la causa, cambiaron de fiscal como 3 veces, las autoridades se tiraban la pelotita porque nadie quería tener la responsabilidad de imputar o sobreseer, pero claro; es fácil decidir cuando los muertos son solo números. Es fácil culpar a la naturaleza o a Dios, inclusive, cuando hay funcionarios implicados. Estamos en Catamarca. Todos se conocen entre ellos. Los que hoy ya no son funcionarios públicos tienen familiares o amigos que sí lo son. Todos son comprables, influenciables... en esa tragedia perdimos familiares. Yo perdí a mi familia completa. No fue asesinato. No hay un culpable. Eso lo sé, pero sí hay responsables. Hay gente que tendría que velar por nuestra seguridad, porque para eso cobran un sueldo bien jugoso, sin embargo, hacen lo que les da la gana. Pasaron casi 7 años y como ya la causa no tiene peso, como nosotros no salimos a cortar calles ni a hacer quilombo, no metemos presión ni nada parecido, la Justicia se nos ríe en la cara. Vivimos en un país donde los funcionarios son intocables. En otros países los condenan como a cualquiera”, relató el padre dolido.

El extenso escrito continúa: “Bronca e impotencia. Me gustaría transmitirle un poquito de lo que yo sentí aquella noche al señor juez. Me gustaría que sepa de la depresión que aún hoy me devora por dentro, y con la cual lucho todos los días. Quisiera contarle lo mucho que tuve que luchar para intentar estar bien, para volver a las aulas a enseñar y estar cerca de los niños, quienes curaban mi dolor con su cariño. Cómo me gustaría que sepa que a pesar de tener muchos momentos de felicidad por haber vuelto a ser padre, jamás pude librarme de la angustia que siempre está ahí, en algún rinconcito acechando. Me encantaría que el juez que hoy hace caso omiso de las pruebas suficientes, que hay para elevar la causa a juicio, supiera de qué manera deseé la muerte cuando me quedé solo, y de lo cerca que estuve en más de una ocasión, pero la misma siempre me esquivó, sin mencionar las veces que tuve la solución en mis manos, pero me faltó el valor... Me gustaría que sepa que durante las lluvias de verano no puedo dormir, y permanezco yendo y viniendo, parándome en la puerta, mirando por la ventana, con el terror de que la creciente venga por mí a terminar lo que no pudo...”, concluye.

Por otra parte, ayer se conoció también que el fiscal de la causa Jonathan Felsztina apelaría el fallo del magistrado.