Giro en el caso de Ángel López: una pericia sostiene que falleció por neumonía

La investigación por la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia dio un giro en las últimas horas luego de que nuevas pericias presentadas ante la Justicia de Chubut indicaran que Ángel Nicolás López falleció a causa de una neumonía bilateral.

El resultado contradice la hipótesis inicial de la fiscalía, que se sustentaba en un informe preliminar de autopsia donde se señalaba que el menor presentaba más de 20 lesiones internas en la cabeza. Bajo esa premisa, se había dictado la prisión preventiva para Mariela Altamirano, madre biológica del niño, y su pareja, Maicol González, quienes continúan detenidos.

Una pericia que cambia el escenario

Fuentes judiciales confirmaron que los estudios complementarios histopatológicos determinaron que la muerte no fue producto de un traumatismo cerebral provocado por terceros, sino de una infección respiratoria aguda que no fue tratada a tiempo.

El cambio en la causa impacta de lleno en la acusación original, que apuntaba a un homicidio agravado por el vínculo en el caso de la madre y a un rol activo del padrastro en las agresiones. Ante este nuevo escenario, las defensas buscarán la libertad de los imputados al sostener que no existió intención de matar ni agresiones físicas que causaran el fallecimiento.

Pese a los avances de la pericia, el entorno que crió al niño durante sus primeros años —encabezado por su padre Luis López y su "mamá de corazón", Lorena Andrade— rechaza la nueva versión. "Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe", expresó Andrade en declaraciones recientes. La familia sostiene que el niño presentaba signos de maltrato desde que fue revinculado con su madre biológica por orden de la Justicia de familia meses atrás.

Las dos líneas de investigación

Hasta ahora, la causa se desarrollaba sobre dos ejes. Por un lado, la hipótesis de maltrato basada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un patrón de violencia sistemática. Por otro, la posible responsabilidad estatal por la decisión judicial que otorgó la tenencia a la madre biológica pese a advertencias del entorno del menor, quien habría manifestado que no quería regresar a esa vivienda.

Con la neumonía incorporada como causa de muerte en el expediente, la fiscalía deberá determinar si existió responsabilidad de los cuidadores por abandono de persona o negligencia criminal al no haber buscado asistencia médica, o si se trató de una muerte natural que podría derivar en el sobreseimiento de los detenidos.