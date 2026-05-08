Una heladera provocó un incendio en un comercio de Catamarca

En la tarde de hoy, alrededor de las 14:30, numerarios de la Comisaría Primera se constituyeron en un local comercial ubicado en la calle Zurita al 600, en el centro de la Capital catamarqueña, luego de recibir un requerimiento emitido por el SAE-911 ante la presunta existencia de un incendio en el lugar.

La situación generó una inmediata movilización policial hacia el sector céntrico de la ciudad, donde los efectivos realizaron las primeras verificaciones al arribar al comercio señalado. Allí, constataron que efectivamente se estaba produciendo un foco ígneo en el interior del local, lo que motivó la activación de los protocolos de intervención correspondientes para este tipo de emergencias.

El fuego se habría originado en una heladera

De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, y según la información oficial suministrada, el incendio se habría originado en una heladera que se encontraba dentro del comercio. No obstante, las causas concretas que desencadenaron el siniestro todavía son materia de investigación y se encuentran bajo análisis de las autoridades competentes.

El foco ígneo se desarrolló dentro del establecimiento y provocó daños materiales en el electrodoméstico afectado. Si bien el episodio generó preocupación debido a tratarse de una zona céntrica y de circulación constante, la rápida intervención de los efectivos permitió contener la situación sin que trascendieran mayores consecuencias.

Entre los principales datos relevados en el procedimiento se destacan:

El incidente ocurrió a las 14:30 .

. El local afectado está ubicado en calle Zurita al 600 .

. Intervino personal de la Comisaría Primera .

. El alerta fue recibido a través del SAE-911 .

. El foco ígneo se habría iniciado en una heladera .

. Los daños registrados fueron de carácter material sobre el electrodoméstico.

La labor de la Dirección Bomberos

Ante la magnitud de la situación, los policías solicitaron de inmediato la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes acudieron al lugar para desplegar tareas específicas orientadas a controlar el incendio.

Los bomberos realizaron trabajos de su especialidad y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores del comercio o comprometiera estructuras cercanas. La intervención resultó clave para controlar el foco ígneo en una zona de intensa actividad comercial y circulación urbana.

El operativo se desarrolló bajo un esquema coordinado entre el personal policial y los especialistas en emergencias, en un contexto donde la prioridad estuvo centrada en extinguir el fuego y garantizar condiciones de seguridad en el lugar afectado.

Actuaciones judiciales y pericias

Una vez controlada la situación y extinguidas las llamas, se dio intervención a sumariantes de la Unidad Judicial N° 1, quienes trabajaron en el lugar para labrar las actuaciones de rigor correspondientes al hecho.

Las tareas judiciales y administrativas buscan establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el incendio y determinar las causas que habrían originado el foco ígneo en el electrodoméstico.

El procedimiento incluyó el relevamiento de los daños ocasionados y la recopilación de información necesaria para avanzar con la investigación. Por el momento, las actuaciones continúan mientras se procura esclarecer el episodio ocurrido en el comercio del centro capitalino.