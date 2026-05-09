Investigan en Catamarca a un policía acusado de golpear a su pareja y dejarla inconsciente

La Justicia investiga en la Catamarca un grave episodio de violencia de género que tiene como implicado a un efectivo de la Policía de la Provincia de Catamarca.

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona oeste de la Capital, donde el uniformado habría propinado una feroz golpiza a su pareja, dejándola inconsciente. Tras el ataque, el oficial se presentó a trabajar en la Comisaría Cuarta de Catamarca, dependencia en la que presta servicios.

Con el paso de las horas, la víctima recuperó el conocimiento y logró dirigirse a la Unidad Judicial, donde radicó la denuncia. Fuentes de la investigación indicaron que la mujer presentaba hematomas en el rostro producto de golpes de puño.

Tras tomar intervención, el fiscal de Instrucción N° 4, Ricardo Córdoba Andreatta, ordenó la realización de pericias, la exclusión del hogar del agresor y el secuestro del arma reglamentaria, medidas que se concretaron en la dependencia policial.

En las próximas horas el fiscal procederá a indagar e imputar al efectivo por el delito de lesiones leves. Hasta el momento, no trascendió si la fuerza policial inició una investigación interna.

En ese marco, se reiteró que las personas que atraviesen situaciones de violencia pueden comunicarse de manera gratuita a través de: