Peregrinación por los 200 años del Beato Mamerto Esquiú: cómo será el operativo de seguridad

La Jefatura General de Policía informa que el día domingo 10 de mayo, en el marco de las Celebraciones por los 200 años del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, se llevará a cabo una Peregrinación que movilizará a fieles y participantes por distintas arterias céntricas de la Capital.

La actividad religiosa tendrá como eje central el traslado de la imagen del Beato Esquiú desde la Iglesia Franciscana hacia la Catedral Basílica, recorriendo calles de alta circulación urbana. En este contexto, se ha dispuesto un dispositivo de seguridad integral diseñado por el Departamento Operaciones Policiales, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento.

Recorrido de la peregrinación por calles céntricas

El trayecto previsto para la peregrinación ha sido definido de manera precisa, contemplando el desplazamiento de los participantes por importantes vías del centro capitalino.

El recorrido comenzará en la parroquia Iglesia Franciscana, desde donde los participantes iniciarán la marcha con la imagen del Beato. A partir de allí, el itinerario seguirá el siguiente esquema:

Inicio en la Iglesia Franciscana

Continuación por calle Rivadavia hasta calle San Martín

hasta Avance por calle San Martín hasta calle Sarmiento

hasta Detención frente al Santuario ubicado en dicha arteria

ubicado en dicha arteria Retorno al punto de partida por calle Sarmiento hasta calle Esquiú

Este circuito atravesará sectores neurálgicos del centro de la ciudad, lo que implica una coordinación específica entre las fuerzas de seguridad y el ordenamiento del tránsito vehicular.

Dispositivo de seguridad y tareas preventivas

En el marco del evento, la Policía de la Provincia desplegará un operativo especial con el objetivo de preservar la seguridad de los participantes y de la comunidad en general.

Los efectivos policiales asignados cumplirán tareas orientadas a:

Prevención de alteraciones del orden público

Recorridos preventivos en zonas de circulación del evento

en zonas de circulación del evento Control y ordenamiento del tránsito vehicular

Supervisión de las arterias involucradas en el recorrido

El objetivo central de este despliegue será garantizar la seguridad integral durante el desarrollo de la peregrinación, evitando situaciones que puedan afectar el normal desenvolvimiento de las actividades programadas.

Cortes de tránsito entre las 19:00 y las 23:00 horas

A fin de facilitar el desarrollo del evento religioso y resguardar la integridad de los participantes, se ha dispuesto la interrupción del tránsito vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Las restricciones estarán vigentes desde las 19:00 hasta las 23:00 horas, e incluirán los siguientes cruces:

Calle Rivadavia y calle Prado

Calle Salta y calle Esquiú

Calle Salta y calle República

Calle Sarmiento y calle Chacabuco

Calle San Martín y calle Maipú

Estos cortes forman parte del esquema operativo diseñado para asegurar el tránsito exclusivo de la peregrinación en su recorrido de ida y vuelta, minimizando riesgos y garantizando la fluidez del evento religioso.

Recomendaciones a la comunidad y a conductores

En virtud del despliegue previsto y de las restricciones temporales de circulación, la Jefatura General de Policía solicita a la comunidad en general, y especialmente a los conductores de vehículos, extremar las precauciones al circular por la zona céntrica durante el horario establecido.

Asimismo, se recomienda evitar transitar por las arterias afectadas entre las 19:00 y las 23:00 horas, con el fin de prevenir demoras, congestiones o inconvenientes derivados de los cortes programados.

El operativo busca compatibilizar el desarrollo de una celebración de carácter religioso y conmemorativo con el normal funcionamiento de la ciudad, a través de un esquema de ordenamiento que prioriza la seguridad, la prevención y la organización del tránsito urbano.