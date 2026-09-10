El Gobierno creó un nuevo sistema en Cancillería para coordinar la política exterior sobre Malvinas

El Gobierno de Javier Milei anunció la creación de un Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, con el objetivo de coordinar las acciones de los distintos organismos del Estado vinculadas con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La medida fue comunicada este jueves por la Oficina del Presidente, que explicó que el nuevo sistema tendrá como objetivo implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para aquellas actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Cancillería tendrá la función de asegurar que las actividades vinculadas con las relaciones exteriores sean "coherentes, compatibles y uniformes" con los lineamientos generales de la política exterior argentina.

El mecanismo tendrá especial alcance sobre las cuestiones relacionadas con los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La administración de Milei sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre esos territorios requiere una acción estatal coordinada que contemple aspectos diplomáticos, jurídicos y políticos.

Según la Casa Rosada, esa articulación permitirá mantener una posición argentina "firme y coherente en el tiempo", fortalecer los reclamos ante la comunidad internacional y adoptar medidas destinadas a defender los intereses nacionales.

En ese sentido, el comunicado reafirmó el "compromiso irrenunciable" del Gobierno con la recuperación de los territorios que calificó como "usurpados".

"El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía", concluyó el documento firmado por el presidente Javier Milei.