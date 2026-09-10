Más de 500 estudiantes participaron de charlas sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Más de 500 estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú participaron durante la jornada de hoy de dos charlas destinadas a abordar los principales aspectos del nuevo Régimen Penal Juvenil. Los encuentros estuvieron dirigidos a alumnos y alumnas de 3°, 4°, 5° y 6° año, generando un espacio específico para acercar a los adolescentes información vinculada con los derechos, las responsabilidades y el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil.

La actividad se desarrolló en el marco del programa "Juezas y Jueces en las Escuelas", una propuesta llevada adelante a través de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial de Catamarca, cuyo objetivo es acercar a las comunidades educativas herramientas que permitan un mayor conocimiento del sistema de justicia y de los derechos y responsabilidades que involucran a adolescentes y jóvenes.

La presencia de una importante cantidad de estudiantes permitió desarrollar los encuentros como espacios de información y participación, con una mirada centrada en los aspectos fundamentales del nuevo régimen y en el vínculo entre la Justicia y las comunidades educativas.

El juez Penal Juvenil encabezó los encuentros

Las charlas estuvieron a cargo del juez Penal Juvenil, Dr. Fabricio Iván Gershani, quien tuvo la responsabilidad de abordar los principales aspectos del nuevo Régimen Penal Juvenil ante los estudiantes.

Durante los encuentros, la exposición estuvo acompañada por espacios de diálogo e intercambio, permitiendo que la actividad no se limitara a la transmisión de información, sino que también generara una instancia de participación con los jóvenes que asistieron.

El abordaje del régimen se produjo, de esta manera, directamente en el ámbito educativo y ante estudiantes que forman parte de los últimos años de la escuela secundaria. La propuesta permitió poner en contacto a la comunidad estudiantil con una autoridad vinculada directamente con la Justicia Penal Juvenil y con los contenidos relacionados con su funcionamiento.

El eje de las jornadas estuvo puesto en acercar herramientas para comprender los derechos y responsabilidades y conocer cómo funciona el sistema de justicia penal juvenil, dentro de una propuesta orientada a fortalecer el conocimiento y la participación de adolescentes y jóvenes.

El rol del Centro de Estudiantes

La organización y convocatoria de los alumnos contó con la participación del Centro de Estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú.

Su intervención resultó fundamental para concretar las jornadas y favorecer la participación de los estudiantes convocados. De esta manera, la actividad contó con la articulación entre el ámbito institucional del Poder Judicial y la propia comunidad educativa, representada en este caso por su Centro de Estudiantes.

La participación estudiantil en la organización adquiere relevancia dentro de una propuesta que busca promover precisamente una participación activa de adolescentes y jóvenes. La convocatoria permitió reunir a aproximadamente 500 alumnos de distintos años de la institución para compartir una instancia de formación vinculada con el sistema de justicia penal juvenil.

Acercar la Justicia a las escuelas

Desde la Escuela de Capacitación Judicial destacaron la importancia de continuar generando este tipo de espacios de encuentro entre la Justicia y las comunidades educativas.

La propuesta apunta a que los estudiantes puedan acceder a información y herramientas relacionadas con los derechos y responsabilidades, al tiempo que conocen aspectos vinculados con el funcionamiento de la justicia penal juvenil. En este sentido, las jornadas constituyeron una instancia de acercamiento institucional dentro de la propia escuela.

El programa "Juezas y Jueces en las Escuelas" se presenta así como parte de las acciones que impulsa el Poder Judicial para establecer espacios de intercambio con las comunidades educativas. El propósito señalado es promover el conocimiento y la participación activa de adolescentes y jóvenes, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones judiciales y el ámbito educativo.