Grave accidente múltiple en la Ruta 38 dejó cinco heridos en Paclín

Vialidad Nacional Catamarca informó que el tránsito en la Ruta Nacional Nº 38 permanece interrumpido y desviado a la altura de El Portezuelo, como consecuencia de un accidente de tránsito múltiple registrado en el sector conocido como La Bajada, en el departamento Paclín.

Según el comunicado oficial, los vehículos están siendo derivados por la denominada Ruta Vieja mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar del siniestro, que demandaron un importante despliegue operativo.

En la zona trabajan efectivos de la Policía de la Provincia, personal de salud y representantes del Poder Judicial, con el objetivo de asistir a las personas involucradas y avanzar con las actuaciones de rigor.

Desde el organismo vial solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar la señalización preventiva dispuesta en el sector, debido a las condiciones de seguridad en la calzada.

El siniestro vial, de carácter grave, ocurrió durante la jornada de este miércoles en la localidad de La Bajada y dejó un saldo de cinco personas heridas. De acuerdo con los primeros datos, varias ambulancias del SAME acudieron al lugar para brindar asistencia médica a los involucrados.

Personal de emergencia continúa trabajando en la zona, mientras se mantiene la recomendación de transitar con extrema precaución.