Catamarca: comenzó a funcionar el Juzgado de Familia de Cuarta Nominación

Este jueves se concretó un paso institucional significativo con el inicio formal de actividades del Juzgado de Familia y Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial y de las defensorías oficiales civiles destinadas a víctimas de violencia de género.

La ceremonia se desarrolló en el Salón San Martín, donde, ante los miembros de la Corte de Justicia, prestaron juramento las nuevas autoridades judiciales y los defensores designados. El acto marcó la puesta en funcionamiento de una estructura que amplía la capacidad de intervención en materia de familia y violencia de género dentro de la Primera Circunscripción Judicial.

La jura de la nueva jueza de Familia y Violencia

En ese marco, juró la Dra. María Elisabet Salas, quien asumió como Jueza de Familia y Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial.

Su designación se produjo tras haber participado en los correspondientes concursos de oposición y antecedentes, y luego de contar con el acuerdo del Senado, instancia necesaria para la confirmación del cargo.

La creación y puesta en marcha de la Cuarta Nominación implica la ampliación de la estructura judicial específica en materia de familia y violencia, con competencia en la Primera Circunscripción Judicial, consolidando así el funcionamiento de un nuevo órgano jurisdiccional.

Defensorías oficiales civiles para víctimas de violencia de género

Durante la misma ceremonia también juraron quienes se desempeñarán como defensores oficiales civiles para víctimas de violencia de género.

Las funcionarias y el funcionario designados son:

Dra. María Alejandra Bosio

Dra. Laura Graciela Guzmán

Dr. José Germán Moreno

Al igual que la magistrada, los flamantes defensores fueron parte de los concursos de oposición y antecedentes realizados oportunamente y cuentan con el acuerdo del Senado, cumpliendo así con el procedimiento institucional previsto para su designación.

La puesta en funcionamiento de estas defensorías refuerza el esquema de asistencia jurídica destinado específicamente a víctimas de violencia de género, incorporando nuevos profesionales al ámbito de la defensa oficial civil.

El acto contó con la presencia del presidente de la Corte de Justicia, Dr. Néstor Hernán Martel, quien encabezó la ceremonia junto a los demás miembros del máximo tribunal.

También estuvieron presentes:

Las ministras Dras. Fabiana Edith Gómez, Rita Verónica Saldaño y Fernanda Rosales Andreotti.

Los ministros Dres. Jorge Rafael Bracamonte y Miguel Figueroa Vicario.

El Procurador Dr. Tristán Lobo.

La concurrencia de las máximas autoridades judiciales subrayó la relevancia institucional del acto y del inicio de funciones del nuevo juzgado y de las defensorías.

Concurso y acuerdo del Senado

Tanto la magistrada como los defensores oficiales civiles fueron seleccionados a través de concursos de oposición y antecedentes, mecanismo que evalúa la idoneidad profesional y los méritos de los postulantes.

Posteriormente, sus designaciones contaron con el acuerdo del Senado, requisito que completa el proceso institucional para el acceso a estos cargos.

Los aspectos técnicos del proceso de designación incluyen:

Concurso de oposición y antecedentes.

Evaluación de antecedentes profesionales.

Acuerdo del Senado.

Jura ante la Corte de Justicia.

Este procedimiento garantiza la formalidad y validez de las designaciones, permitiendo la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo juzgado y de las defensorías.