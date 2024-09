Grave caso de violencia de género: mañana audiencia de admisión de evidencia

Este jueves se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de evidencia en un grave caso de violencia de género ocurrido entre febrero y marzo del año pasado. El procedimiento se realizará en la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) del Poder Judicial, como paso previo al juicio por jurado.

La audiencia será presidida por el juez director Miguel Lozano Gilyam, de la Cámara Penal de Segunda Nominación. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Augusto Barros, mientras que el imputado contará defensor particular. Durante esta audiencia, las partes acordarán las pruebas que se presentarán en el juicio previsto para el próximo lunes 16/09. Ese mismo día, antes del inicio del juicio, se realizará la audiencia de selección del jurado.

El hecho tiene imputado a un hombre, cuya identidad se mantendrá en reserva para proteger a la víctima, quien está imputado por “lesiones leves agravadas” (primer hecho), “desobediencia judicial” (segundo hecho) y “homicidio en grado de tentativa doblemente agravado” (por haber mantenido una relación de pareja y por femicidio en grado de autor). Todos los hechos se presentan en un contexto de violencia de género en concurso real.

De acuerdo con la investigación, uno de los hechos ocurrió en marzo de 2023, en el domicilio donde convivían la víctima y el acusado. Durante una discusión, el imputado agredió a la mujer con golpes de puño. En abril del mismo año, el imputado violó una orden de restricción al contactarse con la víctima por teléfono. Al día siguiente, irrumpió en la vivienda de la mujer y la atacó violentamente con un cuchillo, ocasionándole múltiples heridas cortantes. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada a la Capital en estado crítico. Tras la intervención de las autoridades, el acusado fue imputado y procesado por los hechos. Suman 48 causas bajo la modalidad de Juicio por jurados

La Oficina de Juicios por Jurados de la Procuración General, encargada de la articulación y soporte técnico a los fiscales del caso, ya intervino en 48 causas bajo esta nueva modalidad de juzgamiento penal. En diciembre de 2021 entró en vigencia la Ley 5719 de Juicios por Jurados, mientras que el primer debate se realizó en octubre de 2022.

Desde entonces, se emitieron 11 veredictos decididos en forma unánime por jurados populares, integrados por 12 miembros (hombres y mujeres en igualdad de género). En los juicios por jurados, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal de la Cámara Criminal, junto con el fiscal de Instrucción, quien llevó adelante la Investigación Penal Preparatoria. Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa Penal interviene ejerciendo la asistencia legal del imputado en los casos asignados. Dependiendo de la naturaleza del caso, también participan las asesorías de niños, niñas y adolescentes del Ministerio Público, brindando protección y asistencia en los intereses de estos. En los 48 procesos en los que el Ministerio Público Fiscal actuó como órgano acusador, se dictaron 44 condenas de cumplimiento efectivo, lo que representa más del 90% de los casos ingresados. Estas condenas se lograron ya sea a través de veredictos de culpabilidad (10) o mediante el procedimiento abreviado (34), autorizado por la ley.

Además, se registró un veredicto de no culpabilidad, dos desistimientos de la acción y un juicio estanco, donde el jurado no alcanzó unanimidad respecto a la culpabilidad o no culpabilidad del imputado. Entre las conductas juzgadas se encuentran delitos contra la integridad sexual (32), homicidios (9) y homicidios en grado de tentativa (7). En agenda Actualmente, hay 34 juicios por jurados próximos a iniciarse, que ya fueron notificados a las partes por la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial (OGA).