Grave denuncia por agresión con trincheta a mujeres trans

El fin de semana se registró un grave y muy violento hecho, el que dejó como víctimas a un grupo de mujeres trans quienes fueron agredidas con elementos cortantes a la salida de un local bailable. La situación que no es la primera, fue denunciada, sindicando como autora a Viviana Figueroa, Zoe Figueroa y Nahiara Guerrero.

Nan Castaño, a quien le cortaron la cara con una trincheta este domingo, en diálogo con La Unión junto a Mía Cativa y Flacia Vega, relataron este episodio y los anteriores, marcando que hasta el momento aunque se impuso una perimetral, la misma no se cumplió ya que los efectivos policiales no colaboran en la protección de ellas.

“Todo comenzó hace más de quince días cuando realizamos una denuncia por desfiguración y amenazas a una compañera y ayer a la madrugada, nuevamente atacaron y desfiguraron el rostro a otra compañera, sobre quien ya tenía una restricción. A esto se suma que a otra chica, la dejaron en un suelo convulsionando sin prestarle ayuda y en otra ocasión, a otra compañera le hicieron con cortes y hasta le robaron objetos personales”, detalló una de las denunciantes.

Las tres personas denunciadas, dos de las cuales son de Catamarca y la restante de La Rioja, son apuntadas de “traer chicas para trabajar y por eso las agresiones. Es para sacarnos del medio”, apuntaron.

La mujer agredida anoche en la rotonda de la Avda. Arnoldo Aníbal Castillo, a la altura del Club Hípico debió ser asistida por profesionales médicos del SAME, quienes la trasladaron al Hospital San Juan Bautista. Este lunes al relatar los hechos, recordó que este no es primer hecho. “Anoche me amenazó con una cadena y a donde me ve trabajando, siempre me grita cosas. Para que pueda trabajar, Viviana quiere que le pague y como no lo hago, estas son las consecuencias”.

Las agresiones, que son más de seis, están siendo denunciadas y ampliadas este lunes en la Unidad Judicial nº 7 y todas apuntan a Viviana Figueroa. “A la salida de hace la denuncia me grito que me iba a pasar lo peor. Acaso me quiere decir que me va a matar”, sentenció con preocupación.