Gravísimo: detuvieron a un hombre acusado de intentar llevarse a una niña de 3 años

Un grave episodio ocurrido durante la noche del jueves generó preocupación en la ciudad Capital, luego de que un hombre fuera aprehendido por personal policial tras ser señalado como el presunto autor de un intento de llevarse a una niña de apenas 3 años en un espacio público.

El hecho se registró en la Plaza 25 de Agosto, donde una mujer denunció que un individuo habría intentado tomar en brazos a su hija. La rápida intervención de la Policía permitió localizar al sospechoso en las inmediaciones del lugar y concretar su aprehensión.

De acuerdo con la información oficial difundida, el procedimiento comenzó alrededor de las 21:50, cuando el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría Segunda en la plaza.

El relato de la madre de la menor

Una vez en el lugar, los policías entrevistaron a una mujer de 23 años, quien relató lo ocurrido momentos antes. Según manifestó la joven, un individuo habría intentado levantar en brazos a su hija de 3 años de vida mientras ambas se encontraban en el espacio público.

Siempre de acuerdo con el relato brindado por la denunciante, el hombre desistió de su accionar al advertir la presencia de la madre de la pequeña y, en ese momento, emprendió la huida del lugar.

La información oficial señala que esa descripción permitió activar de inmediato un operativo de búsqueda en los alrededores de la plaza.

Rápida intervención policial y aprehensión

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por la mujer, los efectivos de la Comisaría Segunda realizaron un recorrido por las inmediaciones de la Plaza 25 de Agosto. Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron ubicar y aprehender al supuesto autor del hecho, identificado como un hombre de 42 años, de apellido Sandoval.

La actuación policial se concretó pocos minutos después de la denuncia realizada por la madre de la menor, permitiendo que el sospechoso fuera puesto a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

La rápida respuesta de los efectivos fue consecuencia del requerimiento efectuado por el SAE-911, que movilizó al personal policial hacia el lugar donde se había producido el episodio.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, la mujer fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N.º 2, donde deberán formalizarse las actuaciones relacionadas con el caso.

Mientras tanto, el hombre aprehendido fue alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tendrá a su cargo la investigación de los hechos denunciados.

La causa continuará su curso conforme a las actuaciones judiciales que se desarrollen a partir de la denuncia presentada por la madre de la menor y de los elementos reunidos durante el procedimiento policial.